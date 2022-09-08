悼伊丽莎白二世 拜登：她定义了一个时代

追念伊丽莎白二世

英国女王伊丽莎白二世在当地时间8日辞世，享耆寿96岁；美国总统拜登和第一夫人吉儿（Jill Biden）透过声明表示，“女王不仅是一位君主，她定义了一个时代。”

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拜登回忆，首次见到女王是在1982年，当时的他是联邦参议员，随访团访问英国；拜登夫妇去年6月首次以总统和第一夫人身分出访海外，女王热情接待令人感动。

伊丽莎白二世在位期间，曾会晤14位美国总统；拜登表示，在美国经历911事件后那段最黑暗的岁月里，女王和美国站在一起，女王曾说“悲伤是我们为爱付出的代价。”

拜登说，在不断变动的世界里，对几个世代的英国人民来说，女王是稳定的存在、足以慰藉和骄傲的源泉，女王在任的70年里，她见证了人类和尊严的进步。

拜登说，伊丽莎白二世是首位让全球民众感觉能直接接触的英国君王，从广播中听到她的声音、从电视上见证她的加冕，也自手机收看她的耶诞演讲和白金禧年庆祝活动，女王奉献一生来服务。

拜登表示，伊丽莎白二世深化美国和英国同盟的基石，协助打造了这段特殊的双边关系；接下来，美国期望和国王（查理三世）与王后（卡蜜拉）维持密切友谊，全美国人民的思念与祈祷与英国人民同在，向皇室家庭致上最深哀悼之意。

女王健康8日传出状况，白宫表示，拜登稍早前和英国首相特拉斯（Liz Truss）通话，很是挂念女王，且持续听取相关简报。

白宫例行记者会进行到一半传出女王逝世讯息，白宫发言人卡里娜·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）停顿片刻表示，“我们的心与英国人民、与女王及其家人同在。”

拜登紧急取消下午原定的演说，发布悼念声明。

美国前总统特朗普、奥巴马、布希、克林顿和卡特均透过声明表示哀悼，并回忆与女王共度的友谊时光。

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