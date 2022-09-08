波兰和波罗的海3国商定 限制俄罗斯公民入境欧盟

限制俄公民入境欧盟

波兰和波罗的海3国8日表示，最晚自9月19日起，它们将对持有欧洲联盟签证的俄罗斯公民暂时限制入境，以应对“公共政策及安全受到的威胁”。

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法新社报导，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰4国总理发表声明说，“对于俄罗斯公民大量且与日俱增地涌入”欧盟，他们感到忧心。

声明表示：“我们认为，这正为我们的公共安全以及我们共有的整个申根地区（Schengen area），构成日益严重的威胁。”

声明并说，这4国“同意采取一套区域性的共同做法，借此表达我们具有政治意志和坚定意向，来对持有欧盟签证的俄罗斯公民实施国家级的暂时性措施”。

这些措施将“针对为了观光、文化交流、运动活动和经商等目的而旅行的俄国公民，限制入境申根地区”；但有一些类别的入境例外，包括“异议人士”、“人道案例”及持有欧盟国家居留证者与其家属。

4位总理在声明中还说：“当乌克兰人民正受到折磨和杀害，侵略国的人民却能在欧盟各国来去自如，这令人无法接受。”

他们表示，在这项议题上，他们将“继续设法促成在欧盟层面采取共同做法”。

欧盟成员国外交部长8月在捷克首都布拉格开会时，同意暂停2007年与俄罗斯达成的签证便捷化协议，但并未采取更广泛的禁止入境措施。

不过，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）当时表示，与俄罗斯接壤的国家可“自行采取措施，限制俄国公民入境欧盟”。

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