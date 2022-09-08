英国伊丽莎白女王二世去世 马克龙赞其为“法兰西之友”

伊丽莎白女王二世去世

英国女王伊丽莎白二世9月8日在苏格兰巴尔莫勒尔堡（Balmoral）离世，享年96岁。全国降半旗，顺位继承人是查尔斯王子。查尔斯向“一位珍爱的君主和一位深受爱戴母亲”致敬。美国总统拜登表示：英国女王伊丽莎白二世是一位有尊严、持之以恒的女王。拜登希望“与英国国王和王后继续保持密切的友谊关系”。

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法国总统马克龙用英法文发推文表示：伊丽莎白二世女王陛下是七十多年来英国前赴后继的象征、团结的化身。我缅怀这位永远铭刻在她的祖国、铭刻在她的百年世纪里的爱心女王、法兰西之友！

法国前总统萨科齐表示：伊丽莎白二世“是我们英法之间永恒友谊的象征”。萨科齐表示说：“我不会忘记这种辉煌而自由的精神；铭记她谦逊和慷慨的个性，她曾激励了一代又一代人”。萨科齐继续写道：我对“她动人的幽默、甜美的微笑、充满善意和风趣的性格”表示敬意。

白金汉宫在一份声明中说：“女王8日下午在巴尔莫勒尔安详离世。国王和王后当晚留在巴尔莫勒尔，9日将返回伦敦”。

伊丽莎白二世6日任命新首相特拉斯（Liz Truss）后被医师嘱咐休息，白金汉宫8日稍早表示，医师“相当关切女王陛下的健康”，王储查尔斯和威廉王子及时赶往女王现居的苏格兰巴尔莫勒尔堡（Balmoral）探视。她在亲人的陪伴下安详离世。

伊丽莎白女王今年6月才庆祝登基70周年白金禧年庆典（Platinum Jubilee），是英国在位最久的君王。

古特雷斯8日说：“在数十年的全面变革中，包括在非洲和亚洲的非殖民化以及英联邦的发展进程中，她的存在就像是一颗‘定心丸’。”

秘书长表示，女王伊丽莎白二世是联合国的好朋友，时隔五十多年，两度访问纽约联合国总部。“她坚定地致力于许多慈善和环境事业，并在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会期间向代表们发表了感人的讲话”。

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