英国女王驾崩伦敦桥计划启动 西敏宫停灵3天

英国女王驾崩

因应女王伊丽莎白二世驾崩，英国政府预先拟妥代号“伦敦桥”（LONDON BRIDGE）行动，悼念活动规划如下：

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- 驾崩当天D-Day

女王驾崩后，女王的私人秘书首先以电话通知首相及成员包括高阶官员的枢密院（Privy Council），“伦敦桥垮了”。

国家通讯社向全球发布女王驾崩快讯。白金汉宫大门挂上关于女王驾崩的正式公告。

内阁办公厅另行以电邮通知副大臣层级官员及高阶公务员女王死讯。电邮发出后，中央政府机关应在10分钟以内降半旗。若适逢休会，英国国会以及苏格兰、威尔斯、北爱尔兰议会必须召回议员。

只有在首相发布公开声明后，其他政府官员才能跟进。国防部将举行鸣炮礼。全国默哀一分钟。

接见首相后，继任君主预计当天对全国发表谈话。同一时间，位于伦敦市中心的圣保罗座堂（St Paul's Cathe诶ral）将举行悼念仪式，首相及少数高阶官员出席。

王室官方网站将暂停运作，并显示黑底网页及证实女王死讯的简短声明。英国政府官方网站以及所有政府单位的社群媒体网页都会在上方显示传达女王驾崩的黑色横幅。政府只会在发布紧急讯息时更新网页。

王室宣布国葬规画。葬礼预计在女王驾崩后10天、也就是D-Day+10举行。

女王驾崩当天称为D-Day，随后的每一天则是+1、+2，依此类推。

- D-Day+1

早上10点，成员包含高阶官员的登基会议（Accession Council）在圣詹姆士宫（The St James Palace）召开，宣布查尔斯王子（Prince Charles）继位。国会暂停议事10天。

下午3点30分，首相及内阁官员晋见查尔斯国王。代号“春潮”的登基规划启动。

英国女王伊丽莎白二世辞世 73岁查尔斯王子继位

- D-Day+2

女王移灵至白金汉宫。若她在避暑的苏格兰巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle）逝世，政府将启动代号“独角兽”（UNICORN）的行动计划，以王室专用列车将女王灵柩运抵伦敦，或者启动“过读”（OVERSTUDY）行动，以飞机移灵。首相及高阶官员必须迎灵。

- D-Day+3

查尔斯国王启程巡回访视全国，第一站是苏格兰议会。

- D-Day+4

查尔斯国王访问北爱尔兰。

代号“王狮”（LION）的行动展开，也就是预演从白金汉宫到国会大厦所在地西敏宫(另译 - 威斯敏斯特宫)的移灵动线。

- D-Day+5

女王从白金汉宫移灵至西敏宫。追悼仪式展开。

- D-Day+6至D-Day+9

女王将在西敏宫的西敏厅停灵3天，相关行动规划的代号是“鸿羽”（FEATHER）。西敏厅将一天开放23小时，供民众瞻仰女王遗容。

国葬预演将在D-Day+6举行。查尔斯国王在D-Day7前往威尔斯。

- D-Day+10

国葬在西敏宫附近的西敏寺（Westminster Abbey）举行。英国全境默哀2分钟。女王将在温莎城堡（Winsor Castle）的乔治六世纪念礼拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，长伴她父亲乔治六世与早她1年4个月过世的菲立普亲王（Prince Philip）身旁。

在历时一个月的全国哀悼期间，政府大楼悬挂以黑色缎带装饰的女王遗像。

国葬结束后，各地悼念花束都会被移除。

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