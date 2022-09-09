乌克兰军队称已把俄兵赶出多个领土

乌克兰/俄罗斯

乌克兰今天报告在东部和南部获得军事胜利，重新夺回了大片领土。乌克兰总统泽连斯基在昨夜今晨视频讲话中说，自 9 月 1 日以来，乌克兰军队已经“解放了数十个据点”，并在东部和南部收复了 1000 平方公里的失地。

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据路透社今天报道，乌克兰宣布说已将俄罗斯士兵赶出数十个社区，并呼吁美国以及国际社会提供更多援助。据乌克兰总统泽连斯基还发布了一段视频，视频中乌克兰士兵欢呼夺回了乌克兰第二大城市哈尔科夫附近的东部城镇巴拉克利亚。视频还显示俄罗斯军队丢盔弃甲留下了大批卡车、大炮和弹药。

不过，据亲俄官员维塔利·甘切夫告诉俄罗斯国家电视台，俄罗斯军队已经击退了乌克兰企图包围和占领巴拉克利亚的企图，他说巴拉克利亚仍掌握在俄罗斯军队手中。

路透社说无法独立确认战场情况。

早些时候，乌克兰准将奥列克西·格罗莫夫说，乌克兰军队已经推进到俄罗斯防线后方 50 公里（30 英里）处，并重新占领了哈尔科夫地区的 20 多个村庄。乌克兰军方今天星期五早些时候表示，俄罗斯军队正试图撤退哈尔科夫西南部的 Vilkhuvatka 村和东南部的 Borodoyarske 地区的受伤人员和损坏的军事装备。

乌克兰报告反攻军情同时，也呼吁获得更多军援。据美国国务卿布林肯说，乌克兰军队正在取得进展，他承诺只要需要，美国必定提供支持。布林肯告诉记者：“我们确实得到了关于乌克兰反攻的新消息，但说获全胜，现在还为时过早，我们看到乌克兰军队明确和真正的军事进展，特别是在赫尔松周围，而且乌克兰军队在东部顿巴斯战况也有发展。”布林肯刚刚再次访问了基辅。

如果这些成果得到证实并保持势头不变，这将是对俄罗斯军队造成的严重打击，西方情报部门称，俄罗斯军队确实已经蒙受巨大的伤亡。这一战场胜利也将极大地鼓舞乌克兰。

本周在哈尔科夫地区的突然反攻中，乌克兰军队出其不意深入俄罗斯防线后方。

乌克兰数周以来一直在报告在赫尔松附近的南部进行大规模反攻。西方军事分析家认为，俄罗斯军队在急于增援南方时，可能暴露了军队动向，遭到乌克兰军队打击。

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