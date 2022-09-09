全世界均以鲜花祭悼女王仙逝

英国/女王

英国女王8日去世，伦敦首先在哀伤雨天，再次出现无数民众摆放的鲜花铺陈景象，悼念女王。当晚，数千人聚集在伦敦市中心的白金汉宫外，一些人在黑色的铁门外献上鲜花。在女王温莎城堡的居家外也有鲜花场景。黑色的出租车在宫殿外排成一排，向女王致敬。

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据路透社今天报道称，伊丽莎白女王之死在世界各地都引发哀伤，悼念多以鲜花为标志。

伊丽莎白的肖像出现在伦敦市中心皮卡迪利广场和该市金丝雀码头金融区的巨幅广告牌屏幕上，以及横跨大西洋的纽约时代广场。英国驻纽约总领事馆外摆放有鲜花。

在纽约一家出售经典英式美食的餐厅 Tea & Sympathy，人们纷纷前来喝杯英国茶以表达敬意。据Tea & Sympathy 的老板尼基佩里说，“女王仙逝，如同我们自家有妈妈死了一般哀伤，因为我们和女王以及王室一起经历世界，” 尼基佩里说，“今天有很多人泪流满面地出现在这里。他们哪怕是男人，美国人。”

在华盛顿，美国国旗降半旗，以纪念这位君主逝世，美国总统拜登说女王的遗产“将在英国历史的篇章和我们世界的故事中占据重要篇幅”。

女王的死在世界各地的城市中被悼念。

在柏林，英国大使馆外摆放着鲜花和蜡烛，而在威尼斯，英国国歌《上帝保佑女王》则在意大利城市奏响。

在巴黎，埃菲尔铁塔在午夜的钟声中缓缓趋暗，以向女王致敬。

在巴西，俯瞰里约热内卢的基督救世主巨型雕像被英国国旗的红蓝白三色点亮，而澳大利亚则以英国颜色照亮悉尼歌剧院的风帆。

在纽约举行的美网公开赛上，在突尼斯的昂斯·贾比尔和法国的卡罗琳·加西亚进行的女子半决赛开始前，网球迷和球员们默哀片刻。

而在新西兰，武装部队成员在奥克兰战争纪念馆举行仪式性的毛利哈卡舞向女王致敬，奥克兰民众则表达了悲痛之情。奥克兰居民 Nicki Reeves 说：“你知道这个消息会传来，但当它真的到来时，还是被震惊。因为这么多年来，女王已经出现在每个人的生活中。”

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