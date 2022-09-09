卡米拉晋位王后 不寻常的道路

英国/女王

曾被她所取代的女人即戴安娜王妃称为“罗威纳犬”，新任英国国王查尔斯的第二任妻子卡米拉可能永远无法完全赢得公众的喜爱，但她现在是王后，终于获得25年前很少有人会想到这个王后称号。

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路透社今天报道称，卡米拉是从戴安娜的阴影中崛起。

1997 年，查尔斯的第一任妻子、广受欢迎、魅力四射的戴安娜王妃在巴黎的一场车祸中去世，享年 36 岁，那时，卡米拉被媒体描述为英国最讨厌的女人，她永远无法嫁给查尔斯，更不用说成为女王了。

查尔斯和戴安娜于 1992 年分居，并于 1996 年离婚。戴安娜指责卡米拉破坏了她的婚姻，而卡米拉经常被描绘成古板和邋遢，而现年 75 岁的卡米拉也常被拿来与查尔斯上镜的第一任妻子戴安娜相提并论。但查尔斯和卡米拉确实在 2005 年结婚，从那时起，尽管有些人不情愿地承认她是王室的关键成员，但她对丈夫的镇静作用帮助他处理了自己的角色。

据卡米拉在 1993 年公开的一次秘密录制的电话交谈中告诉查尔斯，“我愿意为你受苦。这就是爱。这就是爱的力量。”

对她未来地位的任何挥之不去的疑虑终于在今年 2 月伊丽莎白女王登基 70 周年之际被打消，当时伊丽莎白祝福卡米拉成为王后，称这是她的“真诚愿望”这样做。查尔斯当时也说，“当我们共同寻求为女王陛下和我们社区的人民服务和支持时，我亲爱的妻子一直是我自己坚定的支持。”

据路透社，传说在早期，卡米拉调情地提醒查尔斯，她的曾祖母爱丽丝凯佩尔是前威尔士亲王爱德华七世的长期情妇。然后她显然说：“那又怎么样？” 查尔斯与卡米拉两人约会了一段时间，传记作家乔纳森·丁布尔比说查尔斯当时考虑过结婚，但觉得太年轻了，无法迈出如此重要的一步。

查尔斯本人在 1981 年的一场婚礼上娶了 20 岁的戴安娜，这场婚礼不仅让英国着迷，也让全世界着迷。然而，尽管有两个孩子，威廉和哈里，但几年后两人的关系变坏了，王子重燃了与前情人的浪漫。

1993 年，他们的关系深度暴露在震惊的公众面前，当时一份秘密记录的私人谈话的记录在报纸上发表，其中包括王子说希望住在帕克鲍尔斯的裤子里并转世成为她的卫生棉条等私密细节。查尔斯说，“你最大的成就是爱我。” 但卡米拉却回答说，“哦，亲爱的，这比从椅子上跌下来还容易。”

在次年的一次著名电视采访中，查尔斯承认他与戴安娜结婚不到六年就恢复了他们的婚外情，但表示只是在他们的婚姻不可挽回地破裂之后。然而，戴安娜称卡米拉为“罗威纳犬”，并指责卡米拉为婚姻分手负责。随着她与查尔斯的关系破裂，她在 1995 年的一次电视采访中说：“我们三个人在这段婚姻中——所以有点拥挤。”

虽然戴安娜穿着闪闪发光的礼服为单调的温莎宫带来了魅力，但许多英国人不明白为什么查尔斯更喜欢热爱乡村的卡米拉。

伊丽莎白的丈夫菲利普亲王在给戴安娜的一封信中说：“查尔斯为了一个像卡米拉这样的人，冒着一切风险是愚蠢的。” 菲利普亲王还说，“我无法想象任何心智正常的人会为了卡米拉而离开你。”

然而，接近查尔斯的人说，卡米拉让他摆脱了严格的王室职责和宫廷教育的束缚，这是其他人所没有的。在他与戴安娜的婚姻破裂后，据说他给她买了一枚钻戒和一匹马，并每天送她一束红玫瑰。

戴安娜去世后，负责重建因媒体多年关于不忠的负面报道而受损的王室声誉的王室助手也慢慢开始了将卡米拉融入更公开角色的任务。这对夫妇第一次公开露面是在 1999 年在伦敦丽兹酒店为卡米拉的姐姐举行的生日派对上，到 2005 年他们得以结婚。

曾经高度批评的小报现在对她大加赞赏。

然而，卡米拉从未完全赢得公众的广泛喜爱。

据路透社说，根据 YouGov 的定期民意调查追踪器，2022 年 5 月，只有 20% 的受访者认为她应该成为王后，而 39% 的受访者认为她应该获得王妃的头衔。然而，在女王支持她成为王后后，《每日邮报》的一项民意调查显示，55% 的人支持这一举动，而反对的人为 28%。

尽管许多英国人对她在查尔斯和戴安娜婚姻破裂中所扮演的任何角色都无法原谅，但哈里王子表示他和他的哥哥并非如此。“老实说，她一直与我和威廉非常亲近，”哈利在 2005 年 21 岁生日时接受采访时说。“她不是邪恶的继母。”

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