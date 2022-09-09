女王不在了 新国王登基 麻烦事又来了：多国要赔偿要拒绝君主权

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英国女王去世，立即引带查尔斯王子继位登基成为国王，封号为查尔斯三世。但查尔斯的继任激起了加勒比地区要求英国赔偿的呼吁，同时呼吁取消英国君主作为他们的国家元首。

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据路透社今天报道称，查尔斯国王继位后，政界人士和活动人士再次呼吁加勒比地区的前殖民地取消君主的国家元首地位，并要求英国支付奴隶制赔偿金.

查尔斯继承了他的母亲伊丽莎白女王的职位，她统治了 70 年并于周四下午去世。

据牙买加总理表示，他的国家将哀悼伊丽莎白二世去世，安提瓜和巴布达总理下令降半旗，直到她下葬。但在某些方面，人们对遥远的君主在 21 世纪应该扮演的角色表示怀疑。今年早些时候，一些英联邦领导人在卢旺达基加利举行的一次峰会上对 54 国英联邦的领导权从伊丽莎白移交给查尔斯表示不安。

巴哈马国家赔偿委员会主席、现年 44 岁的学者霍尔-坎贝尔 Niambi Hall-Campbell 周四表示：“随着君主制角色的变化，我们预计这可能是一个推动我们地区赔偿讨论的机会。”霍尔-坎贝尔向女王的家人表示哀悼，并指出查尔斯在去年的仪式上承认了“令人震惊的奴隶制暴行”。她说，她希望查尔斯能以一种反映“时代要求正义”的方式领导。

据路透社说，15 至 19 世纪期间，超过 1000 万非洲人被欧洲国家束缚在大西洋奴隶贸易中。那些在残酷航行中幸存下来的人被迫在加勒比海和美洲的种植园劳作。

牙买加赔偿倡导者罗莎莉亚·汉密尔顿说，查尔斯在基加利会议上关于他个人对奴隶制的悲痛的评论提供了“一定程度的希望，希望将从历史中吸取教训，了解许多国家直到今天所承受的痛苦影响，并解决赔偿需求。

不过，新国王在基加利的讲话中没有提到赔偿。

汉密尔顿协调的倡导者网络在威廉和凯特访问期间发表了一封公开信，呼吁英国“道歉和赔偿”。汉密尔顿补充说，女王的儿孙们有机会领导赔偿对话。

牙买加政府去年宣布计划要求英国赔偿，因为他们强行运送大约 60 万非洲人到甘蔗和香蕉种植园工作，这些种植园为英国奴隶主创造了财富。

来自巴巴多斯的加勒比和平与融合运动秘书长戴维·丹尼说：“应要求任何将接任该职位的人允许王室向非洲人民支付赔偿金。”他甚至说，“我们都应该努力来取消王室作为我们国家元首的地位。”

牙买加已经暗示它可能很快就会跟随巴巴多斯放弃承认王室统治。8 月份的一项调查显示，56% 的牙买加人赞成取消英国君主的国家元首地位。

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