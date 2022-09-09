女王走后查理3世继位 登基仪式10日隆重举行

英国/女王

周五，从澳大利亚到英国，钟声和炮声印证对伊丽莎白二世的悼念。在英国，为期10天的全国哀悼开始了，新国王查理三世也将开启新纪元。正式的登基仪式定于10日举行。

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法新社说，查理三世于周六宣布为国王。

73岁的查理三世与他的妻子卡米拉（Camilla）在苏格兰的巴尔莫勒尔（Balmoral）过夜后回到伦敦，现在她是王后妃，查理将在周六上午正式宣布为国王。他将于周五晚上向英国人发表电视讲话，向这位被英国首相莉兹-特拉斯称为 "世界上最伟大的领导人之一 "的女王致敬。

英国计划于周五晚上在伦敦圣保罗大教堂为女王举行追思会。

新国王查理3世在登基统治之时就是英国最年长的君主。他的受欢迎程度远远低于他的母亲，他的母亲一直保持着君主的威望和神秘感，不接受采访，对自己的观点保持沉默。

查理三世是在一个艰难的时刻登上王位的，英国面临着40年来最严重的经济危机，并且在6年内有4位首相。在英国脱欧的后果、对独立的渴望以及苏格兰和北爱尔兰的紧张局势之间，英国一直被内部纷争所摇撼。

即便在仍然是王国的前英国殖民地，对殖民主义历史的批评也在增加，共和主义的倾向也在增强。

英国新任首相利兹-特拉斯将在四天内见到两位君主，这种情况在英国历史上从未见过。

法新社说，预计女王的葬礼结束后，女王将被安葬在温莎城堡的小教堂里，葬礼只在家人参与下进行。

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