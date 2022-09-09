美国称此时正是欧洲解除对俄罗斯的能源依赖之时

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美国国务卿布林肯今天说，欧洲面临机遇，一劳永逸摆脱对俄罗斯能源依赖的困境，应该让俄罗斯不再有机会用能源作为武器对欧洲威胁与勒索。

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美国国务卿布林肯周五今天在前往布鲁塞尔北约组织前表示，欧洲有机会摆脱对俄罗斯的能源依赖，再说俄罗斯已经在削减对欧洲的天然气供应。

布林肯是在访问乌克兰后的第二天，从波兰飞往布鲁塞尔之前告诉记者："欧洲现在有一个巨大的机会，可以一劳永逸地摆脱对俄罗斯的能源依赖，摆脱俄罗斯以能源为武器对欧洲的这种威胁与权力。

欧洲联盟设定的目标是摆脱对俄罗斯碳氢化合物的依赖，同时也避免出现能源危机。

俄罗斯在上星期末切断了通过战略性北溪管道的能源供应，俄罗斯说，因遭到制裁，对输能管道涡轮机的维护受到阻碍。俄罗斯入侵乌克兰，遭到欧洲联盟多轮制裁。

到目前为止，尽管石油和天然气出口急剧下降，但俄罗斯仍受益于能源价格飙升，这填补了俄罗斯国库。

法新社说，美国国务卿布林肯今天访问北约时，还将坚持该组织成员应该团结，以确保北约组织尽可能强大，以阻止俄罗斯进一步侵略。

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