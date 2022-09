英国女王辞世 法新社回放当日伤心时

英国/女王

英国白金汉宫8日中午罕见对女王伊丽莎白二世的健康指控做出宣告,促使王室成员纷纷赶赴女王位于苏格兰的乡村庄园,晚间的第2份声明宣布女王驾崩,享耆寿96岁。

法新社昨夜今晨回放英女王伊丽莎白二世逝世当天重要时间轴一览。

中午左右,新任首相特拉斯(Liz Truss)在下议院发表上任后概述冻结能源价格的第一个重大政策宣告后不久,资深大臣查哈威(Nadhim Zahawi)便默默进入议院。反对党工党党魁施凯尔(Keir Starmer)当时正站着回应特拉斯的宣告。

查哈威坐在特拉斯身边,递给她一张纸条,议场顿时掀起骚动,施凯尔也拿到一张纸条,随后特拉斯与施凯尔双双离场。

中午12时32分

白金汉宫随后发出声明表示,经过今天早上的进一步评估,女王的医师关切女王陛下的健康,建议她继续接受医疗观察,还说女王目前感觉良好,仍待在巴尔莫勒尔堡(Balmoral)。

下议院议长霍伊尔(Lindsay Hoyle)中断关于能源计划的辩论,将事态情况转达国会议员,向王室成员致上议院的祝福。

特拉斯说:全国都将对今天中午来自白金汉宫的消息深感关切。

中午12时39分

英国广播公司(BBC)也以插播方式打断原时段节目安排,并开始随情况发展即时更新报告女王健康状况。主播爱德华兹(Huw Edwards)穿着深色西装、白色衬衫,并打上黑色领带,符合BBC在王室成员遇丧事时的穿着要求。

中午12时45分

代表当时继承人查尔斯王子(Prince Charles)的克莱伦斯宫(Clarence House)办公室表示,查尔斯和妻子卡蜜拉(Camilla)都已动身赶赴巴尔莫勒尔堡。

中午12时46分

代表威廉王子(Prince William)的肯辛顿宫(Kensington Palace)办公室也表示,威廉将启程前往巴尔莫勒尔堡。

下午1时55分

查尔斯次子哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan)的发言人表示,目前已定居美国、日前低调返回英国的两人在取消活动后将前往苏格兰,但最后只有哈利上路。

下午2时39分

根据航班追踪网站Flightradar24.com,英国皇家空军KRF23R航班从西伦敦诺霍特(RAF Northolt)空军基地起飞。

这架飞机载着威廉、女王的两个儿子安德鲁王子(Prince Andrew)和爱德华王子(Prince Edward),以及爱德华的妻子索菲(Sophie)。

下午3时50分

这架载着王室成员的飞机降落于亚伯丁(Aberdeen)机场。

人们纷纷开始冒雨聚集在伦敦白金汉宫外,为女王祈福。

下午4时30分

根据特拉斯的官方发言人说法,在女王6日最后一次官方活动中获任命为首相的特拉斯被告知女王的死讯。

傍晚5时05分

由威廉驾驶,车上载有安德鲁、爱德华和索菲的轿车驶入巴尔莫勒尔堡,车上4人都面色凝重。

晚间6时30分

白金汉宫在推特(Twitter)上宣布:女王今天下午在巴尔莫勒尔堡安详辞世。并称「国王(查尔斯)和王后(卡蜜拉)今晚会留在巴尔莫勒尔堡,明天将返回伦敦。」

世界各国纷纷开始致哀,包括美国白宫、欧洲各国和大英国协。

晚间7时04分

查尔斯在女王辞世之后,以英国国王身分发表第一份公开声明说:「我亲爱的母亲、女王陛下辞世,对我与全体家人来说是最为哀伤的时刻。」「我们深深哀悼一位受到珍爱的君主与挚爱的母亲离世。我知道,英格兰、大英王国与国协及全球无数人民都将感念女王之丧。」

晚间7时08分

英国首相特拉斯说,随着伊丽莎白二世时代过去,英国如女王陛下所盼,藉由颂扬「天佑国王」,会开创灿烂国史上的新纪元。

晚间7时25分

代表查尔斯的克莱伦斯宫今天证实,新君主正式头衔将是查尔斯三世(Charles III)。

晚间7时41分

肯辛顿宫证实,查尔斯的长子威廉和妻子凯特(Kate)除了现有头衔剑桥公爵与公爵夫人(Duke and Duchess of Cambridge)外,也将继承康瓦尔公爵领地(Duchy of Cornwall),成为新的王储。

