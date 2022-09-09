英国换王 钱币、国歌、护照还有邮票等等都换上查尔斯三世像

英国/女王

英国女王伊丽莎白二世辞世，王储查尔斯将继位国王，意味着英国从国歌、钱币、邮票到护照等生活中许多方面都将随之改变。英国国歌中的「天佑女王」（God save the Queen）歌词将替换为「天佑国王」。当然，转换成新货币和新邮票的过程是渐进式的，未来银行和邮局将逐步回收旧的版本，因此不排除很多人可能会将刻有女王的硬币留下来当作纪念。

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英国换王，导致未来英国及世界各地英联邦各国的硬币和纸钞都将印上新君主的肖像。英国君主的肖像也会出现在东加勒比海币、加拿大、澳洲和纽西兰的硬币正面。除此之外，英国邮票和硬币一样也印有君主头像，新任君主头像必须与前任君主呈反方向，警察头盔上的徽章也将换新。

英国国歌歌词中的「天佑女王」（God save the Queen）将替换为「天佑国王」（God Save the King），这个男性版本的国歌歌词从1952年女王登基为女王开始就不再为人传唱。英国护照内页的文字也将随之更新，因为以往护照都以女王名义发行；在正式场合中对国家元首的致词开场白，也将从「女王」改为「国王」。

据法新社报道称，从历史的角度来看，硬币在传播国王名声上扮演重要角色，这是因为对许多人而言，硬币上刻印的国王形象，是他们一生中唯一可能看到的君主肖像。

伊丽莎白二世在位超过70年期间，共有5个版本的君主肖像硬币在市面上流通，最后一个版本是她在2015年头戴钻石王冠的样貌，这也是她过去在国会开议典礼上的打扮。

该报道称，尽管换了新国王，印有英国女王肖像的硬币短期内有可能继续发行，原本就流通的货币仍可有效使用。

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