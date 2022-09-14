伊丽莎白二世遗容供人瞻仰 经济危机中葬礼高昂费用引发争议

女王移灵威斯敏斯特厅

英国已故女王伊丽莎白二世的灵柩已抵达白金汉宫。皇家卫队今天下午（9月14日）将护送灵柩穿过伦敦市中心抵达威斯敏斯特厅，供人瞻仰四天后，举行葬礼。

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搭载女王灵柩的皇家空军C-17运输机于星期二（13日）晚上7时左右，从苏格兰爱丁堡飞抵伦敦西部的空军基地。遵照女王的遗愿，安妮公主陪同女王灵柩抵达伦敦。女王的灵柩随后被安置在一辆灵车中前往白金汉宫，国王查理三世、王后、威廉王子和哈里王子在宫中迎候。

今天下午，灵车将从白金汉宫前往威斯敏斯特厅，国王和其他王室成员将步行送葬。他们将在当天下午3时抵达威斯敏斯特厅。据法新社社报道，灵柩将停放在威斯敏斯特厅中的高台上，从星期三下午5时到下星期一早上6时30分，24小时开放让公众瞻仰。

英国政府预计，前来瞻仰女王遗容的队伍可能长达7.2公里，届时公众或将排队数小时才能沿着泰晤士河进入威斯敏斯特宫。女王的国葬将在下星期一（19日）上午11时举行。

经济危机中 伊丽莎白二世的葬礼费用引发争议

尽管伊丽莎白二世女王深受英国人民爱戴，但在经济危机下，一些不支持君主制者批评说，这场葬礼太铺张浪费。

本台法语组特派记者Daniel Vallot报道，根据最新民意调查，约 20% 的英国反对君主制的人谴责这场葬礼的盛况和费用，在他们眼中，更加过分的是英国正面临非常严重的经济危机。

因此，有些人决定抵制女王的葬礼，甚至在电视上也是如此。罗伯特的情况尤其如此，他是伦敦郊区的居民，自称是共和党人。 他发现在这种经济背景下，仪式的规模过大：“当人们将难以支付账单时，看到这一切当然非常令人不安，我们不需要这些盛况，这些穿越全国的皇家之旅。 简单庄严的仪式就足够了，好比北欧其他君主制国家或荷兰那般”。

报道指出，这场葬礼已经成为历史上最昂贵的葬礼。伦敦的另一位居民马克则认为，没有什么可耻的。 “对，要钱，王室要钱！但这不是原因。当你想到君主制给予我们的一切，尤其是女王……我认为付出并不太贵，” 他说。

英国君主制支持者反复出现的论点是：王室肯定要花钱——每年 5000 万欧元——但由于旅游业的红利，它给这个国家带来了更多，且不仅如此，安迪解释说，他是一位自称是温和的君主主义者。 “这是一个享誉全球的品牌形象，被英国公司用作卖点。君主制不仅有利于旅游业，也有利于商业，” 他说。

无论对君主制的批评与否，英国人无论如何都同意，新国王必须减少王室生活的开销。

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