俄罗斯军事情报笨拙 遭乌克兰杀了个漂亮回马枪

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队近日在东部南部捷报频传。俄罗斯被乌克兰的反攻打得措手不及，法新社归咎于普京与情报部门失灵，高层遭蒙骗，军事参谋与战略机构无法预料可预见的事件。再者，乌克兰军事情报得到西方支援，及时准确对俄军进行打击。

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据法新社今天报道称，在几天的时间里，乌克兰部队在一场似乎陷入困境的战争中重新获得了主动权，而这一战线自夏天开始曾几乎没有动静。他们现在已经夺回了多个城镇和数千平方公里的土地。

据总部设在美国的CNA研究所的迈克尔-科夫曼说，莫斯科没有看到乌克兰军队反击到来，"这是军事情报的巨大失败"。他们 "完全错过了躲避机会"。而国际关系史学家、巴黎Sirice实验室研究员皮埃尔-格拉瑟(Pierre Grasser)认为，俄罗斯 "未能预料到乌克兰军队的反攻"。

与其他许多人一样，他指出了乌克兰人的声东击西行为，他们在南部宣布反击，然后在东北部发动了更大规模的反击。他认为，然而微弱的信号可能已经提醒了莫斯科，特别是乌克兰似乎在整个8月都在用小规模行动探测这条战线实力。

鉴于所有人都能获得空前丰富的卫星图像和信息，即间谍们所说的 "公开资源"，这种惊人效果就更加出人意料了。任何重大力量的部队或炮兵运动，原则上都不可能逃脱敌人。

费城对外关系研究所（FPRI）的研究员罗布-李（Rob Lee）甚至指出，电报群Telegram上的一些俄罗斯频道一个月前就在谈论哈尔科夫附近的乌克兰集中地。据这位专家说："俄罗斯军队最大的弱点之一是对战场上的变化反应太缓慢。

仍然被困在苏联军事理论文化中的俄罗斯军队高度集中，但也做出了错误的决定，或者根本没有决定。

俄罗斯军队在3月企图征服基辅的痛苦失败已经突出了曾经被认为是世界上最强大的军队之一的未曾预料到的弱点。俄罗斯的情报部门受到指责，包括普京本人，以及与总部脱节的作战部队的适应性差。随后，俄军进行了重组，春季在顿巴斯推进，曾给对手造成了严重损失。

但是它的军队整体弱点后来又犯了。据迈克尔-科夫曼（Michael Kofman）回忆说，在6月，由于没有进行总动员，俄国人没有替换被几个月的战斗耗尽的部队。结果是："他们在顿巴斯，却没有做好充分的防御准备"，使前线的部分地区 可怕地暴露在反击之下。

据俄罗斯独立军事专家亚历山大-赫拉姆奇欣观察到，乌克兰同时进行的反击使俄罗斯军队任务更加复杂。"他告诉法新社：俄罗斯情报部门并不了解真正的反攻究竟会在哪里发生。

然而，对他来说，俄罗斯的败退可以在其他地方得到解释。因为在乌克兰，整个乌克兰人口都被动员起来，乌克兰人可以按照他们的意愿增加部队。而且这位专家还提到了技术装备，特别是地面上的武器数量。他认为这对乌克兰的部队是有利的。而且莫斯科不能忽视这样一个事实：即泽连斯基总统最终将获得他的盟友所提供的现代武器装备。

据华盛顿CNAS的克里斯托弗-多尔蒂（Christopher Dougherty）在他的推特账户上说，俄军的军事首长们 "没有为乌克兰引进了北约的武器做好准备"。希马斯和哈姆导弹或凯撒自行榴弹炮改变了战争的进程，因为莫斯科没有预见到它们对战斗的影响。

该研究人员坚持认为，在每个阶段，俄罗斯都无法迅速做出正确的决定。

法新社说，另一方面，自2014年克里米亚失守以来，乌克兰的军队进行了改革，并得到了西方援助，乌克兰正在压迫俄军的痛点。据克里斯托弗-多尔蒂总结说：“乌克兰收集、处理信息并迅速有效地采取行动的能力，使它在与俄罗斯的集中化和僵化的指挥结构相比时具有重大优势。”

俄罗斯独立军事专家亚历山大-赫拉姆奇欣还强调了外国情报的分量。他说："乌克兰实时接收来自美国卫星和远程雷达探测飞机的信息。

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