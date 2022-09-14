普京不下台 反而严整要求他下台的人

俄罗斯/要求普京下台呼吁

俄罗斯一个民选代表委员会在要求普京下台后面临解散。该委员会其中一名代表表示，在周二法官的裁决后，一群圣彼得堡地方政客呼吁解雇总统普京，他们可能面临解散区议会的风险。2022 年 9 月 13 日在俄罗斯圣彼得堡举行的听证会后，斯莫尔宁斯科耶市议会成员德米特里·帕柳加因公开活动旨在诋毁俄罗斯当局而还被罚款47,000 卢布，罪名是他要求将普京下台，从而“抹黑”当局。

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据路透社今天报道称，上个星期，俄罗斯一个民选代表委员会的一组代表呼吁国家杜马以叛国罪指控普京并剥夺他的权力，理由是俄罗斯在乌克兰的军事损失以及西方制裁对其经济造成的损害等一系列原因。另一位当地代表说，来自圣彼得堡、莫斯科和其他几个地区的 65 名市政代表签署了她周一发表的请愿书，要求普京辞职。

虽然目前对普京的掌权没有构成威胁，但在俄罗斯人因“抹黑”武装部队或散布有关武装部队的“故意虚假信息”而面临重刑的风险之际，这些举动标志着民选代表罕见地表达了异议。

帕柳加在周二的听证会前告诉路透社，该组织的呼吁不仅针对自由派的俄罗斯人，还针对“忠于当局的人，当他们看到俄罗斯军队缺乏成功时，他们也开始怀疑”。他说，在上周的闪电反攻中，乌克兰将俄罗斯军队赶出数十个城镇并重新夺回了其东北哈尔科夫地区的大片领土，他预计这些人的数量会增加。他还说，“当然，现在发生的事情已经成功地与我们的议程相吻合。许多喜欢普京的人开始感到被背叛了。我认为乌克兰军队运作得越成功，这样的人就会越多。”

路透社引述俄罗斯政治分析家塔蒂亚娜·斯塔诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）表示，克里姆林宫面临的更大风险不在于议员们的抗议本身，而在于对抗议反应过于严厉的危险。独立分析项目 R 的创始人斯塔诺瓦亚说：“这种反应或过度反应，可能对政权造成比这份请愿书更大的政治损害。但我毫不怀疑，所有签署请愿书的人都会承受政治压力。”

俄罗斯当局已经针对被指控抹黑军队的人发起了数千起法律诉讼，通常会因他们是首次“犯罪”而被罚款，但一名莫斯科区议员因传播虚假信息而于 7 月被判入狱 7 年。其他几名记者和反对派人士已被指控并可能面临监禁。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫周二警告说，在法律允许的范围内，批评观点是可以容忍的。“只要他们在法律范围内，这就是多元化，但这条线非常非常细，在这里必须非常小心。”

圣彼得堡地方议员克塞尼娅·索斯特罗姆（Ksenia Thorstrom）周一发表了呼吁普京辞职的请愿书，她说现在说要求普京下台的呼吁运动结果还为时过早。索斯特罗姆告诉路透社称，“要求政客辞职是绝对正常的。这没有任何犯罪行为。””

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