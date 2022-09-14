普京说不出席英国女王葬礼 消息称英国制裁禁止入境

英国/俄罗斯

英国女王伊丽莎白二世国葬将于19日在伦敦西敏寺举行，英国官方消息称，届时会有超过100位来自各国的国王、王后、元首和贵宾出席，但俄罗斯和白俄罗斯领导人都未受邀。俄罗斯入侵乌克兰后，这两国皆不会受邀出席伦敦的国葬仪式，成为被排除参与葬仪的少数国家之一。

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英国女王19日伦敦西敏寺国葬，法新社引述消息称普京与白俄总统均未受邀。一位不愿透露姓名的消息人士表示，军政府执政的前英国殖民地缅甸，以及长期遭国际社会排斥的北朝鲜同样未获邀出席女王国葬。

英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）葬礼下周将在伦敦西敏寺举行，届时势必会是一场大型外交事件，对负责筹办葬礼的白金汉宫和英国政府构成重大维安和仪节挑战。

美国总统拜登已确认会出席。据报导，伦敦方面已同意拜登乘坐配备装甲的总统座车「野兽」（The Beast）抵达葬礼现场。

本周外泄的计划文件显示，其他领袖将搭乘巴士专车前往西敏寺，但主办单位后来澄清说，与英国关系最密切盟国的领导人都将使用各自的交通工具，包括法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）及日皇德仁，这是德仁2019年登基以来首度出访海外。

其他更具争议性的受邀者包括巴西右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）。沙特地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）2018年卷入异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）谋杀案，时隔4年，目前不清楚他是否列于受邀宾客名单上。

英国女王本月8日辞世后，俄罗斯总统普京曾致上温暖哀悼，称女王「当之无愧地受到臣民的爱戴与尊敬，在世界舞台上享有权威」，但普京随即排除出席女王葬礼。俄罗斯和白俄罗斯在伦敦都设有大使馆，但克里姆林宫在白俄总统鲁卡申科（Alexander Lukashenko）支持下挥军入侵乌克兰后，两国与英国关系一直处于紧绷状态，濒临崩溃。俄罗斯与白俄领导人也受到旅行禁令制裁，是英国自俄乌战争以来祭出的制裁措施中的一环。

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