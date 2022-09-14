泽连斯基视察刚刚夺回的重镇伊祖姆 未穿防弹衣

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周三察访问了东部城市伊祖姆，这是本月处从俄罗斯军队手中夺回的战略重镇，乌克兰军队正在推动大规模反攻。

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据乌克兰军队第25空降旅在脸书上说，泽连斯基参加了伊祖姆乌克兰国旗的升旗仪式，泽连斯基感谢军队解放了乌克兰的土地。乌克兰军方在推特官网上张贴了泽连斯基视访的照片。

根据泽连斯基电报群官网公布的照片，在武装警卫的围簇下，泽连斯基身穿卡其色军装，既没有戴头盔，似乎也没有穿防弹背心。据图片显示，在泽连斯基衣服的一边肩膀上，可以看到一个写着 "乌克兰或死亡 "的贴饰。

据泽连斯基宣告说，”我们的蓝黄国旗已经在伊祖姆上空飘扬！我们只朝着一个方向前进，向前，走向胜利。“

据乌克兰宣布，乌克兰军队已经从俄罗斯军队手中夺回了东部和南部的几千平方公里的土地，俄罗斯军队在2月24日发动入侵后占领了这些乌克兰土地。

俄罗斯军队周三表示，俄军正在哈尔科夫地区对乌克兰军队发动猛攻。稍早，面对乌克兰的猛烈反攻，俄罗斯军队被迫撤逃。

据俄罗斯国防部在其每日简报中说：”俄罗斯军队现在在Dvorichna、Balaklyaya和Kupiansk地区进行了大规模轰击，目标是乌克兰武装部队第14和93摩托化旅的部队和装备。“

但经过闪电般的攻势，乌克兰在两星期内夺回了与俄罗斯接壤的几乎整个哈尔科夫地区，包括巴拉克利亚、库比安斯克和伊祖姆等城镇。后两个城市却是俄罗斯军队的关键后勤中心，据莫斯科方面称，俄罗斯军队后来撤退到顿涅茨克省，这是俄罗斯控制的乌克兰领土上两个顿巴斯分离主义地区之一。

据法新社报道，乌克兰正在该国南部被占领的赫尔松地区进行多方位反攻。乌克兰声称在那里取得了进展，但进展程度低于该国东北部地区。

最近几周，乌克兰军队炮击了战略桥梁，以破坏俄罗斯军队的供应。周一，它声称在当地已经夺回了500平方公里。此外，还发生了几起针对俄罗斯占领区官员的袭击事件，有些是致命的。

周三，部署在被占领的赫尔松和扎波罗热地区的俄罗斯国民警卫队告诉俄罗斯机构，他们已经逮捕了130多与乌克兰合作的可疑的人。

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