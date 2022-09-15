欧盟重申对乌克兰不懈支持 泽连斯基要求加入欧盟共同市场

乌克兰/欧盟

欧盟委员会主席冯德莱恩周四在访问基辅时承诺，欧盟将一如既往支持乌克兰对抗俄罗斯，冯德莱恩并说，只要乌克兰提出需求，欧盟 将给予不懈支持。乌克兰在战场上取得胜利。乌克兰总统泽连斯基今天表示，乌克兰的优先事项是融入欧盟的共同市场。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧盟委员会主席冯德莱恩举行的联合新闻发布会上说："我们的优先问题是乌克兰融入欧盟共同市场，因为我们已经走在成为欧盟成员国的路上。而冯德莱恩周在基辅则承诺，随着乌克兰军队取得胜利，欧盟仍然将持续支持乌克兰对抗俄罗斯。

冯德莱恩访问乌克兰同时，俄罗斯总统普京和中国主席习近平在乌兹别克斯坦举行了上海合作组织（SCO）的区域峰会，该组织被吹捧为是西方联盟的 "替代方案"。

普京谴责西方推行"单极世界 "的企图，赞扬北京对乌战的 "平衡 "立场。中国没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，但也没有允许批准俄罗斯入侵。习近平强调，中国已经准备好与俄罗斯一起承担其 "大国 "的角色，同时坚持在世界混乱中实现 "稳定 "的目标。

在乌克兰，欧盟委员会主席冯德莱恩会见了乌克兰总统泽连斯基和总理丹尼斯-奇米格尔，说她对乌克兰部队在前线的 "勇敢战斗 "印象深刻，并确认了欧盟委员会在9月初提出的针对基辅的50亿欧元财政方案。

冯德莱恩对泽连斯基说，"只要有需要，你就会有你的欧洲朋友在你身边。我们是永远的朋友。"

这是冯德莱恩第三次访问乌克兰。她在周四被泽连斯基授予乌克兰勋章。这也是乌克兰成为欧盟候选国后，冯德莱恩第一次访问基辅。冯德莱恩在出访前说，与泽连斯基会谈的重点是如何 "在乌克兰走向加入欧盟的过程中使我们的经济和人民更加紧密地联系在一起"。

欧洲联盟在6月批准了乌克兰的申请。而且乌克兰也有加入北约的愿望。莫斯科将这一前景视为生存威胁，并于2月24日以这一借口加上其他的借口发动了对乌克兰的入侵。

西方以一系列针对俄罗斯的制裁作为回应，同时向基辅提供武器，这一关键支持使乌克兰在最近几周从俄罗斯军队手中夺回数千平方公里的领土。

但乌克兰财政部长谢尔盖-马尔琴科(Sergei Martchenko)表示，乌克兰也在恳求财政支持，因为其经济已经崩溃，该国每月估计需要50亿美元来弥补预算赤字。

在冯德莱恩访问前夕，泽连斯基察访了最近从俄罗斯人手中夺回的哈尔科夫东北部地区的战略重镇伊祖姆，他在那里向乌克兰人承诺 "胜利"。他强调，由于乌克兰在9月初发起的反攻，"几乎整个哈尔科夫地区都得到了解放"，占领了 "400个地区"。

法新社说，周三傍晚，俄罗斯军队用七枚导弹袭击了水利基础设施，导致克里维伊里格的因古雷兹河暴发洪水，当地是泽连斯基的故乡，泽连斯基对此作出谴责。当地军事管理部门负责人奥列克桑德-维尔库尔（Oleksander Vilkul）说，俄罗斯军队周四对该镇进行了一次新的打击，击中了一家工业企业，造成了严重破坏，但没有人员伤亡。

在东部前线，包括Toretsk、Bakhmut、Avdiivka和Chassiv Iar在内的几个城镇和村庄遭到俄罗斯军队炮击，根据乌克兰总统的统计，在过去24小时内有两名平民死亡，13人受伤。

在Bakhmut，法新社记者周四上午看到，一栋公寓楼在夜间遭炮火袭击，仍然燃冒浓烟。消防员正试图在一堆废墟中寻找尸体，因炮火街道上几乎空无一人。

在南部的赫尔松地区，乌克兰军队仍然在进行反攻，但似乎比哈尔科夫遇到的阻力更大，据总统府称，那里的局势 "极其困难"，"战斗很激烈"。

据俄罗斯军队说，俄军对南部米科拉耶夫和东北部哈尔科夫地区的乌克兰军队进行了 "大规模打击"。俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃警告华盛顿不要向乌克兰发送远程导弹，这将是跨越 "红线"，迫使莫斯科作出 "反应"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅