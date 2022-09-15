泽连斯基周三在基辅遭遇“轻微车祸” 经医生检查未发现严重伤势

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乌克兰总统发言人尼基福罗夫（Serhiy Nikiforov）当地时间周四凌晨通过其脸书账户发表声明称，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）所乘坐的汽车及其护卫车队周三在基辅发生了一起轻微的车祸。声明说，泽连斯基事后接受了医生的检查，没有发现严重的伤势。

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基福罗夫发表的声明写道：“在基辅，一辆汽车与乌克兰总统的汽车和护卫车队相撞。陪同国家元首的医护人员为汽车司机提供了紧急救助，并将他转移到救护车上”。声明补充说：“总统接受了医生的检查，没有发现严重的伤势。执法人员将查清事故的所有情况”。

泽连斯基周三对乌克兰东北部哈尔科夫州，乌军近日从俄军手中夺回的战略要地伊久姆市进行了视察，并慰问了当地的官兵。乌克兰总统府于基辅时间周四凌晨上传了泽连斯基例行的晚间演说，其本人出镜并发表讲话。

泽连斯基在讲话中提到：“我已经从哈尔科夫地区——从我们的哈尔科夫地区，从被解放的地区回来了。到今天为止，几乎整个地区都被解除了占领。这是我们的战士们史无前例的行动——乌克兰人再次成功地完成了许多人认为不可能的事情。仅在积极行动的第一天，我们的部队就前进了19公里。在五天的战斗中覆盖了110公里。总共有近400个占领点被解放。留在这块领土上的15万乌克兰人现在再次感受到普通、安全、正常的生活是什么样子。”

泽连斯基说：“俄罗斯军队已经在哈尔科夫地区停留了五个多月。在这段时间里，占领者甚至没有试图为人民做任何事情。他们只是破坏，只是剥夺，只是夺走。他们留下了满目疮痍的村庄，在其中一些村庄没有一栋未被破坏的房屋。占领者留下的学校变成了垃圾场，教堂被破烂不堪，简直成了厕所。”

泽连斯基表示：“记者们，包括乌克兰记者和外国记者获得了进入解放区的机会。世界必须看到这种破坏，必须感受到俄罗斯给乌克兰人带来的痛苦。我们的执法人员已经收到了关于占领者的谋杀、酷刑和绑架的报告。世界在布查看到的，我们在切尔尼戈夫地区、苏梅地区的被占领领土上看到的，以及我们现在在哈尔科夫地区看到的，都是对乌克兰人进行种族灭绝的证据。证据表明，除了种族灭绝，俄罗斯无法带来其他东西。”

泽连斯基补充说：“而我将用俄语对‘同志们’说话：你们今天的导弹攻击，俄罗斯的导弹瞄准了克里维里赫市（Kryvyi Rih、泽连斯基的老家），卡拉丘尼夫斯克水库的大坝，这些根本没有军事价值的物体，实际上击中了数十万的普通平民，这是俄罗斯会输的另一个原因。而且不仅仅是这场战争，还有历史本身。”

泽连斯基谈到：“历史是由人写的，绝不是由野蛮人写的。谁会留在历史中？所有发射这些导弹的人。那些来到我们土地上的人。弱者，你们是对平民发动战争的弱者。逃离了战场的无赖，试图从遥远的地方进行伤害。你们仍将是他们自己的孙子会感到羞耻的恐怖分子。事件表明，俄罗斯士兵的唯一出路是向乌克兰部队投降。这是唯一能保证他们的生命和符合所有公约的态度的选择。每个俄罗斯士兵都应该已经明白，只有在乌克兰的俘虏中，才不会有人把他当作炮灰，在这场对俄罗斯来说显然是失败的战争中使用。”

泽连斯基说：“在克里维里赫市的导弹袭击现场，人们正在做一切事情来消除这又一次俄罗斯卑鄙行为的后果。这一卑鄙行为可能会让疯狂的俄罗斯宣传家感到高兴，但肯定不会挽救俄罗斯士兵的道德和心理状态。他们明白，俄罗斯的指挥部是无能的，在乌克兰的各条战线上，等待他们的是溃败。俄罗斯不会用任何恐怖手段来解决这个问题，因为恐怖只会证实采用恐怖手段的人的弱点。”

泽连斯基提及：“今天在伊久姆，我为我们的英雄们颁发奖章。我很荣幸在这片土地上向解放这片土地的人颁发国家奖章。”他亦指：“当然，我还要感谢主情报局的战士们，他们都巧妙地把敌人的恐慌变成了真正的歇斯底里。”

泽连斯基表示：“乌克兰国旗将回到我们国家的所有地方。就像在哈尔科夫地区一样，乌克兰战士将在顿巴斯、南部和克里米亚遇到。这将会发生，它一定会发生。我今天还在哈尔科夫举行了一次会议，讨论该市和该地区的能源状况。我们考虑到一个事实，即恐怖主义国家可以采取任何新的卑鄙行为。乌克兰各级当局：包括中央和地方、救援部门、能源公司、运输公司都有任务为任何情况做准备。需要为所有可能的情况储备能源、热量和水供应。”

泽连斯基说：“我们正在为明天的活动日做准备。我们正在等待来自前线的消息。基辅将传来外交消息——欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）将进行访问。今天几乎是布鲁塞尔的乌克兰日。在欧盟历史上，第一次有一个来自欧盟以外的国家在年度欧盟国情咨文报告期间实际参加了欧洲议会的特别会议——这是我们的国家。到目前为止，来自欧盟以外的国家。我们正在努力争取欧盟正式成员资格——在政治上、法律上、象征性地。”

泽连斯基提及：“在欧盟委员会主席的这次年度报告中，乌克兰第一夫人也在场。我们这次访问有一个重要的成果——在快速恢复计划的框架下，为乌克兰74所学校的重建提供一亿欧元的资金。我们将尽一切努力实施一项大规模的社会倡议——取消我们在欧盟的人民和在乌克兰的欧洲人的漫游费。这将是我们和睦关系的一个强烈信号。我感谢冯德莱恩女士，我感谢我们在欧盟的所有朋友的坚定支持。”

泽连斯基说：“我感谢我们所有的战士! 我感谢每一个在俄罗斯打击后参与救援行动的人。我们将对恐怖分子的每一次卑鄙行为、每一枚导弹、每一个射弹作出回应。我们有能力做到这一点。荣耀归于乌克兰!”

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