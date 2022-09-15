美国白宫呼吁中国：全世界都应该对俄罗斯侵略说不

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美国白宫周四敦促中国不要在对乌克兰的战争中支持俄罗斯，并称整个世界应该对俄罗斯侵略乌克兰保持一致谴责立场，而不是袖手旁观。

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据路透社今天报道称，白宫对中国说：世界必须拒绝俄罗斯对乌克兰的侵略行动。白宫国家安全发言人约翰·柯比还指出，“我们认为任何人都不应该袖手旁观。”白宫发言人约翰·柯比周四在接受美国有线电视新闻网采访时告诉美国有线电视新闻网，中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦的一次峰会上会见了俄罗斯总统普京。他说，“全世界都应该联合起来反对普京的所作所为。”

据柯比说，“现在不是与普京像往常一样做任何事情的时候。”

习近平和普京在上海合作组织峰会期间会晤，这是自俄罗斯军队于 2 月入侵乌克兰以来的首次面对面会谈。

柯比表示，中国将在多大程度上支持俄罗斯的战争还有待观察，并指出北京没有采取行动实质支持普京或违反对莫斯科的制裁。

据路透社说，另外，柯比告诉微软全国广播公司，美国正准备向乌克兰提供另一套安全援助，但拒绝提供更多细节，包括何时收到。但他在 CNN 上补充说，预计该消息公告将“非常非常快”。

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