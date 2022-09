美国《台湾政策法案》之后 欧洲议会压倒性通过“台海情势决议文”26项主张

欧洲议会

欧洲议会大会15日以424票赞成、14票反对的压倒性多数,通过“台海情势决议文”,提出26项主张。考虑到台美关系进展通过无数次国会的发动塑造形势,才有日前美国参议院外交委员会通过《台湾政策法案》的成果,欧洲议会通过的这一最新对台决议,虽然对欧盟行政部门没有拘束力,但仍是欧台关系走上新局面的显著标志。

中央社报道:欧洲议会5大党团联名提出了以上“台海情势决议文”(Resolution on the situation in the Strait of Taiwan),除了谴责中国军事威胁破坏台海稳定、要求欧盟尽快与台湾谈判签署双边投资协议(BIA)等一贯立场之外,在美国众议院议长佩洛西访台引发中国军演效应下,欧洲议会对台湾政策也有进一步主张。

该决议文首先赞许台湾当局和政治领导人们谨慎而负责地回应中共挑衅举止,并认为欧洲国家国会议员访台等对台湾支持的表现有助于吓阻中国进犯,因此敦促欧盟增强与台湾政治层面的往来,欧洲议会也将继续派代表正式访台。

议会并要求欧盟对外事务部(EEAS)尽速展开与台湾互惠的供应链韧性协定谈判准备工作,以强化台湾“硅盾(指晶片业)”来保障台湾安全。

欧洲议会也认为欧盟对抗中国“一带一路”倡议的“全球门户”(Global Gateway)海外基础建设计划,应寻求与台湾“新南向”计划共同投资合作。

此外,议会希望欧盟执委会(European Commission)更改驻台机构“欧洲经贸办事处”名称,以反映双方更广泛的交往关系。决议也呼吁尚未在台湾设立贸易办事处的欧洲国家跟进立陶宛的例子,加强在印太地区的经济和外交关系。

这是欧洲议会今年第7次通过对台湾友善的决议文件,此前包括“香港违反基本人权情势”紧急决议案、“欧盟与印太地区之安全挑战”报告等也都有支持台湾的主张。

