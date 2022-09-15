遭撞事故 泽连斯基泰然处之至此只字未提

乌克兰/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基昨夜乘专车在从哈尔科夫返回基辅途中，在基辅地区遭到一名驾车者驾车撞击。乌克兰官方报告泽连斯基受轻伤。泽连斯基车队并向肇事司机提供医疗援手。乌克兰官方称对撞车事件展开调查，厘清是交通事故或是其他缘由。但至此，泽连斯基今天投入繁忙公务，包括与欧盟委员会主席冯德莱恩会谈，没有任何字句提及遭撞事故。

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据法新社今天报道称，乌克兰总统泽连斯基的发言人14日夜间表示，一名驾车者撞上了载有乌克兰总统泽连斯基的总统座车，事故地点在基辅地区，总统泽连斯基在事故中没有受到严重伤害。

乌克兰官方发言人尼基福罗夫在当地时间周四1:22在Facebook上发布的声明中说：“在基辅，一辆汽车与乌克兰总统的汽车和总统护卫车队的车辆相撞。” 据发言人说：“陪同总统的医生向肇事汽车司机提供了紧急援助，并将他转移到救护车上。”

根据官方消息说，总统泽连斯基接受了医生的检查，没有发现严重的伤害。

乌克兰执法机构将调查事故的所有情况。但"没有提供进一步的细节。

在事故发生后不久发布的深夜电视讲话视频中，泽连斯基说他刚从哈尔科夫地区回来，并保证自为赶走俄罗斯军队的反击战以来，几乎整个哈尔科夫地区都得到了解放。泽连斯基没有提及撞车事故以及他轻伤情况。

按日程，欧盟委员会主席冯德莱恩今天到访乌克兰基辅，与泽连斯基会谈，商讨援助乌克兰。

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