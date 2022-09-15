G7猛批俄罗斯 称不再对中国 "天真 "

G7/中国/俄罗斯/德国

在德国举行的世界工业七国集团贸易部长会议周四表示，他们将 "加大努力"，防止俄罗斯从乌克兰战争中获得经济利益，并承诺结束对中国贸易的 "天真 "态度。

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据法新社今天报道说，世界工业七国集团今天猛批俄罗斯并承诺结束对中国的 "天真 "态度。

德国经济部长罗伯特-哈贝克（Robert Habeck）说："我们正处于一个地缘政治局势中，世界贸易原本改善人民生活的理念正受到考验。"德国轮值世界工业7国集团会议主席，哈贝克在诺伊哈登堡城堡（东部）主持了今天的会议。

在为期两天的会议结束时发表的声明中，G7部长们表示，面对日益紧张的地缘政治环境，他们希望使他们的贸易关系 "多样化"。 据声明表示，"我们，七国集团贸易部长强调，在互利的基础上实现贸易多样化和扩大贸易关系，这对于提高我们经济的复原力和可持续性至关重要。"

据该报道，G7部长们的目标今天指向中国。根据G7 声明，"我们将对中国实施更有力的贸易政策（......），天真想法的时代已经结束"。欧盟贸易专员瓦尔迪斯-东布罗夫斯基斯在一次新闻发布会上说，"中国是我们关注的问题之一，在扭曲竞争、对产业补贴、还有透明度方面，都将重新审视中国。"欧盟贸易专员瓦尔迪斯-东布罗夫斯基斯在一次新闻发布会上说。

G7国家还聚焦俄罗斯及其对乌克兰的入侵问题。乌克兰经济部长尤利娅-斯维里登克也被邀请出席G7会议。据G7部长们说："我们将保持并扩大我们的协调努力，以防止俄罗斯利用其非法侵略，并打击俄罗斯继续战争的能力。

为了支持乌克兰，部长们还讨论了一个 "金融机制"，为乌克兰的未来重建筹集私人和公共资金。去年6月，G7集团的国家元首们曾宣布，他们希望通过一个国际会议和重建计划来支持乌克兰的战后重建。

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