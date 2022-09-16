俄《共青团真理报》总编辑“突然中风”去世，享年68岁

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当地时间9月14日，俄罗斯《共青团真理报》总编辑弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·孙戈尔金在远东地区考察时去世，享年68岁，这一消息得到该报证实。克林姆林宫当天就孙戈尔金去世发表声明，指出“这是俄罗斯新闻界的巨大损失”。据悉，孙戈尔金的遗体被运至俄罗斯首都，他的葬礼和告别仪式定于周五在莫斯科的特罗耶库罗夫公墓举行。

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《共青团真理报》周四报导称，孙戈尔金去世时，正在俄罗斯远东的滨海边疆区为即将出版的关于探险家弗拉基米尔·阿尔谢尼耶夫的书收集资料。他的同事、该报副总编辑列昂尼德·扎哈罗夫陪同前往。

扎哈罗夫周三在谈到这一事件时表示：“事情发生得绝对突然，没有任何预兆”。他说：“我们当时在Roshchino村。我们正在开车。我们已经在往哈巴罗夫斯克方向走了。我们计划在今天傍晚到达那里，然后从那里去莫斯科。一切都很好。”

扎哈罗夫说，孙戈尔金建议他们休息一下，“找个漂亮的地方......吃午饭”。孙戈尔金随后身体突然抱恙。扎哈罗夫说，“三分钟后，弗拉基米尔·尼古拉耶维奇开始窒息。我们把他带到外面的新鲜空气中。他已经失去了知觉”。

扎哈罗夫补充说：“做初步检查的医生说，......显然是中风。但这是初步结论”。据了解，孙戈尔金1954年6月16日出生于哈巴罗夫斯克，1976年大学毕业后加入《共青团真理报》，担任交通记者，自1997年起担任该报总编辑兼总干事。

俄总统普京周三向孙戈尔金的亲友致唁电称：“弗拉基米尔·孙戈尔金的去世是俄罗斯新闻界的巨大损失，也是我们所有人的损失。他是一位爱国者，也是一位非凡的、有创造力的、有天赋的人。他走过了漫长的旅程，从一个报道贝加尔-阿穆尔干线建设的记者开始，到成为最大和最受欢迎的媒体之一——传奇的《共青团真理报》的负责人。而且他总是树立忠于自己职业、忠于职业道德的榜样，并能团结同事，建立一个真正的志同道合的团队”。

除了普京外，“今日俄罗斯”（RT）总编辑玛格丽塔·西蒙尼扬、俄副总理德米特里·切尔尼申科、俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃等该国名流对孙戈尔金的去世表示悼念。《共青团真理报》接受慰问。

此前，当地时间9月10日晚，俄能源公司“远东和北极发展集团”航空安全部门总经理、39岁的伊万·佩乔林在符拉迪沃斯托克附近的豪华游艇上落水。之后，他的尸体被发现。在本周的这两起死亡事件之前，仅在今年就有多起其他俄罗斯名流的离奇死亡事件发生。

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