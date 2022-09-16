另开油管 俄罗斯将给欧洲的天然气输送到中国去

俄罗斯/中国

俄乌战争胶着，其间，通往欧洲的北溪2号天然气管线停用，俄罗斯能源部长诺瓦克透露，将有俄国通往中国的管线取代北溪2号输送管道。

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据俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）15日在接受俄罗斯电视台 Rossiya-1访问时，被问到俄国会否以通往亚洲的西伯利亚之力2号（Force Siberia 2）取代通往欧洲的北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线时，他直接回答「会的」。

当天稍早，诺瓦克在访问乌兹别克期间透露称，俄罗斯与中国很快会签署协议，透过「西伯利亚之力2号」天然气管线，每年输送「500亿立方公尺的天然气」。这样的量几乎与北溪1号（Nord Stream 1）550亿立方公尺的最大输气量相当，但北溪1号9月2日起已关闭；北溪1号输气终端在德国，俄罗斯供应欧盟的天然气有1/3是经北溪1号输送。

据法新社报道，途经蒙古的西伯利亚之力2号将为亟赖能源的中国经济提供及时雨，从而将取代本为德国长年支持，却被美国视为眼中钉的北溪2号；西方盟国在俄国2月入侵乌克兰后已割舍北溪2号。西伯利亚之力2号管线将于2024年动工。

俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯2022年对欧盟的天然气出口「会减少约500亿立方公尺」在此同时，诺瓦克表示自2019年底通往中国东北的西伯利亚之力1号（Force Siberia 1）管线营运商，俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）如今将增加输气量达每年200亿立方公尺。

该报道称，西伯利亚之力1号将于2025年达最高输气量，每年将达610亿立方公尺，因此超越北溪1号。这当中的380亿立方公尺，将依俄中2014年所签署的合约，输送给中国石油天然气集团（CNPC）。

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