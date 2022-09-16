德国/乌克兰战争/军事

德国总理朔尔茨今天敦促说，德国必须有一支 "欧洲装备最好的军队"，他还呼吁欧洲国家在北约组织内的军事力量应当增加。

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据德国总理朔尔兹今天说，德国必须成为拥有 "欧洲装备最好的武装力量"的国家。据朔尔兹说，"作为人口最多的国家，拥有最大的经济实力，并且位于欧洲大陆的中心，我们的军队必须成为欧洲常规防御的支柱，成为欧洲装备最好的武装力量。"

德国总理朔尔兹今天是在对联邦国防军主管人员的一次演讲中作如上表达。

据法新社说，俄罗斯对乌克兰的入侵是德国国防政策的一个转折点，导致德国建立了一个1000亿欧元的特别基金来升级德国军队的装备，并也对国防进行了战略更新。

据一位德国前国防部长认为，我们虽然被朋友围拱，但事实是，政治、经济和社会的很大一部分都太愿意相信这种说法，现在出现这样的后果，显示是错误的，正如我们今天所知，特别是如果我们看一下德国军队的落后状况，就知道说法是错误的。

据朔尔茨认为：我们应该清楚，德国应该准备好为我们欧洲大陆的安全承担起领导责任。

默克尔的继任者朔尔兹因德国对乌克兰提供谨小慎微的军事支持而受到批评，他被批评过于胆小。但朔尔兹现在也寄希望于增加欧洲防务，特别是在北约内部增加军力。朔尔茨说："我们欧洲人必须在北约组织中承担更多的责任。

朔尔茨还赞成建立一个 "欧洲司令部"，可以 "执行无论是像去年在阿富汗那样撤离我们的国民，或是像在伊拉克、马里或尼日尔那样执行欧洲咨询或培训的不同军事任务"。

朔尔兹还打算 "利用欧盟条约已经提供的可能框架，将任务委托给一些成员国组成的"坚定者联盟"集团，以完成可能的欧洲军事行动。但是，据朔尔兹说，"也许欧洲最紧迫的问题，是完全难以解决的武器系统和军事装备的数量以及不同军火公司之间的竞争问题"。据朔尔兹说："只有协调提高欧洲的能力，欧洲才能有效采取行动。"他敦促说，"应当特别重视防空领域，在欧洲层面进行协调，这才有助于加强北约里的欧洲支柱"。

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