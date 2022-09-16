欧盟贸易专员：欧美日确认在多边贸易体系中消除强迫劳动承诺

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为期两天的七国集团贸易部长会议9月15日在德国勃兰登堡州新哈登贝格结束。美国、日本和欧盟的贸易及劳工部长当天就国际劳工组织日前发布的《现代形式奴隶制全球估计》报告发表了三方联合声明。欧盟贸易专员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）周四通过推特表示：“昨天欧盟委员会提议欧盟禁止使用强迫劳动生产的产品。今天，欧盟、美国和日本在七国集团会议上确认共同承诺在多边贸易体系中消除一切形式的强迫劳动。”

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联合国下辖机构国际劳工组织9月12日发表了《现代形式奴隶制全球估计》报告。报告指，到2021年，有5000万人生活在现代奴役中。其中，2800万人被强迫劳动，2200万人被困在强迫婚姻中。在过去五年中，遭受现代奴役的人数显著增加。妇女和儿童仍然处境非常脆弱。

据了解，美国贸易代表戴琪、劳工部长沃尔什（Marty Walsh）、日本经济产业大臣西村康稔、厚生劳动大臣加藤胜信、欧盟贸易专员东布罗夫斯基、劳工和社会权利专员施密特(Nicolas Schmit)周四共同发表了联合声明。

声明写道：“我们，美国、日本和欧盟的贸易和劳工部长，共同关注全球强迫劳动的情况，以及国际劳工组织（ILO）、国际人权组织‘自由行走’（Walk Free）和国际移民组织新近发布的《现代形式奴隶制全球估计》报告中的强迫劳动估计数。我们注意到，估计有2800万个人被强迫劳动，而且自2016年以来，这个数字增加了300万人。此外，86%的强迫劳动者是在私营部门，而14%的强迫劳动者是在国家强制的情况下。被强迫劳动的妇女和女孩人数为1180万，其中330万是儿童。与非移民工人相比，移民工人面临的被强迫劳动的风险是三倍。”

声明提及：“我们认识到与难以接触到的强迫劳动受害者的数据收集和衡量有关的挑战，并强调国际劳工组织等联合国组织能够参与透明的数据、研究和独立评估的重要性，以便为有关人权和国际劳工标准的循证决策提供依据。我们赞扬那些致力于数据完整性和透明度的统计人员和研究人员。”

声明称：“我们再次强调，我们承诺在基于规则的多边贸易体系中消除一切形式的强迫劳动，包括国家支持的强迫劳动，并决心加强国家和国际努力以履行这一承诺。从道义上讲，我们有必要这样做。此外，回顾1998年国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》（2022年修订）和2008年《社会正义促进公平全球化宣言》，侵犯基本劳工权利——包括强迫劳动，绝不应该被用来在我们的全球贸易体系中获得不公平的竞争优势。”

声明称：“我们承认，消除强迫劳动需要采取多方面、多利益相关者的方法，解决强迫劳动的根源。这包括通过尽职调查等措施促进人权和国际劳工标准。我们认识到大多数强迫劳动涉及到私营部门，因此我们将继续努力提高企业的清晰度和可预测性，明确告知他们在解决全球供应链中的强迫劳动方面的责任，并鼓励他们采取更有力的行动。”

声明称：“我们欢迎2022年七国集团贸易部长声明，并回顾2021年七国集团贸易部长关于强迫劳动的声明和2022年七国集团劳工部长声明，并共同承诺探索有助于打击全球供应链中强迫劳动的新政策和举措。我们打算审查需要加强的现行贸易和劳工政策，并解决任何现有的差距。我们还认识到与相关利益相关者，包括发展中国家的利益相关者进行对话的重要性，以进一步努力消除强迫劳动，并确定分享数据、证据、工具和资源的机会。”

声明表示：“我们感谢国际劳工组织在解决全球强迫劳动问题方面发挥的领导作用，包括利用其监督机制，提供技术专长，提出适当的政策反应，促进国际合作，并衡量国家和全球消除强迫劳动的进展。”

此外，东布罗夫斯基周三在七国集团贸易部长会议场边与戴琪举行了会谈。据美国贸易代表办公室介绍，“他们注意到美国和欧盟在一系列共同的优先事项上的密切合作，包括正在进行的关于钢铁和铝的全球安排的谈判以及在美国-欧盟贸易技术委员会（TTC）的持续合作。”

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