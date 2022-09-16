瑞士也出手 采类似欧盟措施 中止放宽俄人签证协议

瑞士周五(16日)决定“完全”暂停放宽俄罗斯人签证制度的协议；瑞士再次与欧盟站在同一路线，采取类似欧盟的措施。

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瑞士联邦委员会于会议期间在一份新闻稿中说，该委员会“决定完全暂停

瑞士于2009 年与俄罗斯签署的那项旨在放宽发放俄罗斯人签证的协议”。

瑞士联邦委员会指出，“然而，这并不是一项对俄罗斯国民实施普遍签证禁令的问题，而是再次对他们实施普通程序，也就是实施签证法规。”

瑞士因此与欧盟所采取的决定站在同一路线上。这份公报还说明：“瑞士完全有理由支持与欧洲采取共同且一致的签证政策，否则它将面临俄罗斯国民向其海外代表处提交的签证申请数量增加的风险，这些俄罗斯国民试图规避欧盟的相关决定。”

传统采取中立政策的瑞士，在乌克兰战争开始后的几天里，打破了惯有的保留态度，与欧盟所采取的经济制裁俄罗斯路线保持一致。

8月初，该委员会还模仿欧盟的措施，对于由瑞士进口的俄罗斯黄金采取制裁措施。

如今，瑞士的中立性成为辩论的核心 ：

俄罗斯指责瑞士政府不再保持中立。 在瑞士，某些民众也谴责当局采取与欧盟相同的制裁措施。例如在国会拥有最多席位的激进右翼政党（中间派民主联盟 UDC ），其前主席克里斯多夫.布罗谢，希望能发动一项全民公投来捍卫它认为受到攻击的瑞士的中立性。

9 月 7 日，瑞士联邦委员会提出保证，“自乌克兰冲突开始以来做出的决定（......）符合瑞士的中立政策”。 该委员会还认为，中立政策“保持其有效性”并“为瑞士保留有足够的余地来应对自乌克兰战争开始以来在欧洲大陆发生的事件”。

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