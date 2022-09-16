联合国许诺紧急派遣调查团勘查伊祖姆万人坑

乌克兰/联合国/俄罗斯/伊祖姆万人坑

联合国新任人权事务高级专员希望能很快向最近从俄罗斯占领者手中解放出来的乌克兰城镇伊祖姆派出专门小组，以调查乌克兰当局关于发现数百人遭埋葬的万人坑并核实乌克兰伊祖姆民众遭行刑处决的指控。

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据法新社今天报道称，联合国希望将尽快派遣小组前往乌克兰伊祖姆调查发现的数百人遭合埋单万人坑。

联合国人权高级专员办事处发言人伊丽莎白-特罗塞尔(Elizabeth Throssell)在日内瓦举行的联合国定期简报会上说："我们在乌克兰的同事，以及来自乌克兰人权监督团，正在核实这些指控，他们旨在组织一次对伊祖姆的访问，以确定在那里发现的那些人的死亡情况"。据她补充说：他们将采取后续行动，并希望很快组织一次对伊祖姆的调查访问。

乌克兰周五表示，乌克兰在哈尔科夫东北部地区最近从俄罗斯军队手中夺回的伊祖姆镇发现了大约 "450座坟墓"，这一可怕的发现被总统泽伦斯基指责为俄罗斯占领下罪恶。

乌克兰总统周四晚间曾表示，在伊祖姆发现了一个 "万人坑"，但没有提供进一步的细节。

据联合国人权高级专员署官员称，"任何这种性质的信息都是令人震惊的。"联合国人权高级专员办事处发言人特罗塞尔在日内瓦告诉记者，“这就是为什么必须要确定可能在这些乱葬岗中的人的死亡情况。”

据发言人解释说，当发现乱葬岗时，重要的是要确定他们是军人还是平民，他们是被杀还是因战斗或因缺乏医疗护理而加剧的自然原因而死亡。

她说：人们可能记得，这是一个在乌克兰战争和围攻马里乌波尔期间反复提出的问题。

9月12日访问伊祖姆的法新社记者看到一个被战斗摧毁的城镇，房屋和公共建筑被毁，毁坏的装甲车在路上到处可见。

乌克兰指责俄罗斯军队在其占领的领土上有许多侵权行为，特别是在基辅郊区的布查Boutcha，俄罗斯军队于3月底从那里撤出，在那里发现了被处决的平民尸体。

但俄罗斯否认有这些侵权行为。

联合国调查团将于9月27日公布一份关于俄罗斯入侵对乌克兰人权影响的全面报告。

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