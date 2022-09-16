英国新国王与弟妹们为女王守灵

英国/女王/葬礼

英国国王查理三世今天与他的兄弟姐妹一起在他已故母亲伊丽莎白女王的灵柩前进行默哀守护，成千上万的哀悼者排着长队向女王致以最后的敬意。

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据路透社今天报道说，查理三世、他的妹妹安妮公主和兄弟安德鲁王子和爱德华王子加入守灵，在伦敦市中心的威斯敏斯特大厅举行了 15 分钟的守灵仪式，他们 96 岁的母亲的灵柩自星期三晚上以来一直在那里安放。

在晚上 7 点 30 分守夜之前，查尔斯和他的妻子卡米拉王后将前往威尔士。这对王室夫妇将受到 21 响礼炮的欢迎，参加大教堂礼仪，并前往威尔士议会。查尔斯将与威尔士首席部长和其他政界人士会面。

威尔士对这位新国王具有特殊的意义，在上周即位之前的 50 年里，他一直拥有威尔士亲王的头衔，在位比以往任何人都长。与此同时，新任威尔士亲王查尔斯的儿子威廉将于周一访问来自新西兰、加拿大和澳大利亚的代表团，他们正在英国参加有关伊丽莎白国葬的活动。

威廉将由新任威尔士王妃妻子凯特陪同。这个头衔以前由威廉的母亲戴安娜持有，她在 1997 年的一场车祸中丧生。戴安娜的去世同样引发了英国全国性的悲痛，威廉周四谈到上周的庄严葬礼如何唤起了戴安娜葬礼游行的记忆。

周三，威廉与查尔斯和他的弟弟哈里一起，在一辆载着女王灵柩从白金汉宫到威斯敏斯特宫的灵车后面走着哀伤的队伍，这一场景让人想起 25 年前，还是男孩时，威廉跟着戴安娜的灵柩。

英国正准备迎接来自世界各地的总统、首相和皇室成员参加周一的葬礼，这可能是英国首都有史以来最盛大的葬礼之一。

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