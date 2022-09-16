英女王停灵威斯敏斯特宫 中国政府代表团被禁瞻仰灵柩

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据英国广播公司（BBC）9月16日引述英国议会的消息来源报导，在英国为逝世的女王伊丽莎白二世举行隆重葬礼之前，中国政府一代表团被禁止进入伦敦威斯敏斯特宫瞻仰女王的灵柩。

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据了解，英国下议院议长霍伊尔爵士（Sir Lindsay Hoyle）因中方此前对五名英国下院议员和两名上院议员实施制裁，而拒绝了中方代表团进入威斯敏斯特宫，即英国议会大厦所在地吊唁女王的请求。

伊丽莎白二世女王的灵柩现停放在威斯敏斯特大厅供民众瞻仰，直到下周一在温莎的圣乔治教堂下葬。中国外交部发言人毛宁在周五的例行记者会上表示，未看到相关报道，并指“英方作为主人理应秉持外交礼节和待客之道。”

霍伊尔爵士向BBC表示：“我最好不要发表评论，因为一切都可能对安全带来影响，我如果发表评论的话是不对的”。唐宁街拒绝发表评论，其发言人说“出入议会是议会的事情”。去年中方就新疆问题对英国九名人士和四个实体实施制裁后，中国驻英大使郑泽光被禁止进入议会大厦。

根据英国议会规则，威斯敏斯特大厅的控制权由君主任命的掌礼大臣与下院和上院的议长共同掌管。规则中没有具体提及对诸如瞻仰仪式等场合的控制权分配，但当涉及到“邀请外国政要在威斯敏斯特大厅向两院发表讲话”时，这些邀请通常是由所有三人同意后发出的。

伊丽莎白女王的葬礼将是近年来英国最大的外交活动之一，预计将有约500名国家元首和外国政要出席，其中包括美国总统拜登。唐宁街的一位发言人说，按照惯例，与英国有外交关系的国家应该被邀请参加国葬。

报导指，叙利亚、委内瑞拉、阿富汗、缅甸、俄罗斯和白俄罗斯没有被邀请，而伊朗、朝鲜和尼加拉瓜则被要求只派一名高级外交官出席。中国国家主席习近平也在嘉宾名单上，但他被认为不太可能出席。

此前，据《南华早报》报导，中国国家副主席王岐山将到英国参加女王的葬礼。但是毛宁在周五的记者会上表示，中方正在考虑派高级别代表团出席英国女王伊丽莎白二世的国葬，“将适时发布有关消息”。

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