莫迪有胆正告普京：现在不是战争时代

印度/俄罗斯/莫迪/普京

印度总理莫迪与俄罗斯总统普京2022年9月16日于乌兹别克斯坦上合组织峰会期间双边会谈。

印度总理莫迪今天周五对俄罗斯总统普京表示，现在不是开战的时候！莫迪就俄罗斯侵略乌克兰长达近七个月的战争冲突，直接且公开抨击克里姆林宫首领普京。普京对莫迪的谴责感到诧异，据路透社说，普京只是抿了抿嘴唇，看了莫迪一眼，又低头摸了摸后脑勺。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京因侵略乌克兰战争而与西方发生对抗，但普京一再表示俄罗斯并不孤立，因为俄罗斯可以投向东方中国和印度等亚洲主要大国。但在上海合作组织 (SCO) 的一次峰会上，俄罗斯孤立的担忧已经暴露无遗。

印度总理莫迪在乌兹别克斯坦丝绸之路古城撒马尔罕举行的电视会议上对普京说：“我知道今天的时代不是战争时代，我已经通过电话与你谈过这件事。”莫迪此话一出，普京这位自1999年以来就是俄罗斯最高领导人抿了抿嘴唇，看了莫迪一眼，又低头摸了摸后脑勺。

普京告诉莫迪，“我知道你对乌克兰冲突的立场，以及你不断表达的担忧。”普京说，“我们将尽一切努力尽快制止这种情况。”

普京还指控乌克兰拒绝谈判。

2 月 24 日普京下令军队入侵时引发的乌克兰战争已造成数万名士兵死亡，引发了自冷战以来俄罗斯与西方最严重的对抗，并使全球经济陷入通胀螺旋。

印度已成为继中国之后俄罗斯的第二大石油买家，因为其他国家在俄罗斯入侵乌克兰后削减了采购量。

普京周四告诉中国国家主席习近平，他理解习近平对乌克兰局势的担忧，但赞扬北京领导人在冲突问题上的“平衡”立场。习近平自 2020 年初以来首次出访中国，并未公开提及乌克兰战争。

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