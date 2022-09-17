乌战还要打多久？普京说他不急 泽连斯基指不会提前结束

乌克兰/俄罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩与乌克兰总统泽连斯基 2022年9月15日于基辅

俄罗斯总统普京称，尽管乌克兰强力反攻，但俄罗斯没有计划要调整在当地的军事行动，莫斯科不急于完成这次军事行动。而乌克兰总统泽连斯基指出，战争不会提前结束。

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据法新社报道称，俄罗斯总统普京说俄罗斯不急于完成在乌克兰的军事行动。普京在乌兹别克举行的上合组织高峰会上告诉记者：军事行动计划不会有所调整。据普京表示：“我们在顿巴斯（Donbas）的攻击行动不会停止下来，将以缓慢的速度进行…俄罗斯军队正在攻占更新的领土。”

据路透社报道说，乌克兰总统泽连斯基谴责俄罗斯在乌克兰东北部犯下战争罪，并表示，尽管本月乌克兰的部队迅速夺回了领土，但现在说战争局势正在转变还为时过早。

乌克兰领导人在接受路透社采访时还告诉路透社，与俄罗斯的战争已经进入第七个月，战争结果取决于外国武器能否迅速运往乌克兰。

乌克兰总统泽连斯基再次呼吁西方国家和其他国家增加对乌克兰的武器供应。泽连斯基说，“我们希望土耳其提供更多帮助，我们希望韩国提供更多帮助。阿拉伯世界提供更多帮助。也希望来自亚洲的帮助。”

泽连斯基还指出，由于纳粹过去史，德国在供应军事装备方面有“某些心理障碍”。泽连斯基表示，但这些援助对于乌克兰抵御俄罗斯“法西斯主义”至关重要。

泽连斯基经常指责柏林在提供武器方面拖拖拉拉。

据路透社说，泽连斯基在战争的第 205 天被问及他是否有机会放松一下，乌克兰总统说：“我真的希望俄罗斯人放松一下”。

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