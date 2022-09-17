伊久姆乱葬岗遭埋者死前受酷刑

乌克兰/俄罗斯/伊久姆乱葬岗

在从俄罗斯军队夺回的一个乌克兰地区伊久姆发现了400多座简易坟墓和一个乌克兰士兵的乱葬岗后，9月16日星期五进行了第一批挖掘工作。初步尸检报告称这些人有被折磨的痕迹，显然是被处决而死的。乌克兰总统泽连斯基猛烈抨击俄罗斯，他在社群媒体发布声明说：「俄罗斯只留下死亡和痛苦。杀人犯、施虐者。」他还说，当地发现超过400具遗体，甚至有儿童。

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据本台报道，星期五在乌克兰伊久姆北部边缘的一片松树林中进行的挖掘工作艰难进行，因为遭埋者遗体腐臭。据本台记者斯特凡-西奥汉（Stéphane Siohan）报道说，法医首先发现了一个埋有17名乌克兰士兵尸体的合葬坟地，这些人有被酷刑的痕迹，他们显然是被处决的。

随后，专家们开始挖掘在这块土地上发现的443具尸体中的大约30具。他们中的大多数人身上都有一个十字架，印有数字甚至是身份。据哈尔科夫检察官说，埋在这片树林里的许多人是在去年3月和4月俄罗斯围攻轰炸该市期间被杀害的。在那段没有水和电的日子里，有可能一些受害者也死于饥饿、寒冷或年老。

不能排除俄罗斯军队是对被认定为亲乌克兰的人实施的酷刑和处决。例如，在其中一具出土的尸体的手腕上发现了一个黄色和蓝色的手镯。

当地州长奥列格-辛格博夫说：每一具尸体都将被送去解剖，以确定确切的死亡原因。他说："在伊久姆犯下的罪行规模巨大，充满血腥和残忍的恐怖"。

联合国人权事务高级专员办事处立即表示，它将派出一个小组前往现场，"确定这些人的死亡情况"。

据乌克兰警察局长伊戈尔-克莱门科宣布，在哈尔科夫地区从俄罗斯军队手中夺回的地方发现了10个 "酷刑室"，包括伊久姆的6个和巴拉克利亚镇的2个酷刑室。俄罗斯军队被指控在他们控制的地区有许多侵权行为，特别是在基辅郊区的布查，3月底在他们撤离后，在那里发现了被行刑处决的平民尸体。

但莫斯科否认是俄罗斯士兵犯下的这些暴行。

据法新社相关报道说，乌克兰军队从俄罗斯手里夺回乌东城镇伊久姆后，发现一处乱葬岗。当地行政首长西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天说，挖出来的遗体中，99%有暴力致死的痕迹。 他还说：「有数具遗体的双手被绑在身后，还有一人被埋时绳索绕颈。这些人显然是被凌虐及处决。」

今天稍早，法新社记者在伊久姆郊外林地的乱葬岗，看到至少有一具挖出来的遗体双手被缚。由于遗体状况不佳，不清楚这名死者是平民装扮或是着军装。

在官员开始挖掘乱葬岗的遗体后，乌克兰总统泽连斯基猛烈抨击俄罗斯，他在社群媒体发布声明说：「俄罗斯只留下死亡和痛苦。杀人犯、施虐者。」他还说，当地发现超过400具遗体，甚至有儿童。

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