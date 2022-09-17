俄军吃败仗 习近平弦外之音与莫迪快言直语或对普京有压力

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印度总理莫迪与俄罗斯总统普京16日在乌兹别克斯坦上合组织峰会期间举行会谈，莫迪直言批评普京称现在不是战争时代，并敦促普京结束战争。前一天，普京在与中国国家主席习近平会见后透露，习近平对俄军在乌克兰战场败绩表示忧虑。俄罗斯军队在乌克兰东部遭到乌军强力反攻连吃败仗。美国国务卿布林肯周五稍晚表示，在北京和德里表示担忧后，俄罗斯正面临结束乌克兰冲突的压力。

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据法新社报道称，乌克兰战争，北京和新德里表示关注后普京受到 "压力" 。美国国务卿安东尼-布林肯周五表示，在北京和德里表示担忧后，俄罗斯正面临结束乌克兰冲突的 "压力"。

据美国国务卿布林肯指出，"我认为我们从中国和印度听到的情况反映了全世界对俄罗斯侵略乌克兰的影响的担忧，不仅仅是对乌克兰人民。"

美国外交部长告诉记者，"这增加了对俄罗斯结束侵略的压力。

印度总理莫迪在与普京的会见中，直言快语指责普京，称他先前已经在电话会谈中明确告诉普京反对俄罗斯发动侵略乌克兰战争的立场。

据消息称，普京并没有回击莫迪的批评，只是承诺俄罗斯尽快结束在乌克兰的军事行动。

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