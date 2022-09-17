冯德莱恩：我深信乌克兰将赢得这场战争，支持对乌提供坦克

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）9月15日再次到访乌克兰首都基辅，并在当地逗留期间接受了《基辅独立报》的专访。她表示：“我深信你们会赢得这场战争”。冯德莱恩说：“当然，将有许多、许多年的重建工作。但是，这也是我们应该一起做的”。冯德莱恩另在接受德国《图片报》采访时呼吁欧洲国家向乌克兰提供坦克等其所需要的武器。

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冯德莱恩在采访中指出：“普京总是试图在可能有裂缝的地方分裂我们，但很高兴看到他从来没有成功过。”她告诉《基辅独立报》称，目前欧洲的能源危机和严重的通货膨胀不会阻止欧盟对乌克兰的支持。她补充说，即使没有俄罗斯天然气，欧洲也会为冬季做好准备。

据冯德莱恩介绍，自2月以来，欧盟机构和欧盟成员国已向乌克兰提供了超过190亿欧元。在她2月以来第三次访问基辅的当天，欧盟又向乌克兰提供了5亿欧元，同时欧洲议会同意推出新的50亿欧元支持计划。

冯德莱恩说：“现如今欧盟和乌克兰之间的纽带比以往任何时候都更加牢固”。她谈到了俄罗斯策划的能源危机，普京在盟友中挑起不满的企图，以及为什么看到乌克兰赢得这场战争至关重要。

随着战争即将进入第七个月，冯德莱恩表示：“我们的任务是说服每个人，并带着大家一起努力，这场斗争对我们非常重要。”为了阻止欧洲对乌克兰的支持，俄罗斯在9月初关闭了北溪1号天然气管道，此前几个月俄罗斯对欧洲的天然气供应不断减少。

冯德莱恩说，对此欧洲已经准备好了。“我们预计到普京会关闭北溪1号。所以我们努力工作，从俄罗斯转向其他供应商，可靠的供应，例如美国或挪威，”她说。

冯德莱恩谈到：“说到来自俄罗斯的化石燃料，的确，我们已经制裁了煤炭，我们正在关闭石油，而俄罗斯的天然气已经急剧下降”。她说：“在战争开始时，俄罗斯提供所有进口天然气的40%。现在已经下降到9%，而且这个过程将继续下去。”

冯德莱恩提及，全球范围内的能源都很稀缺，因此，价格仍将居高不下，然而，情况并不像看上去那么糟糕。她说：“我们有85%的储气罐被填满了”。冯德莱恩指出：“而且我们要求人们不仅要节约天然气，还要节约电力。每个人都必须尽自己的一份力量”。

在回答欧洲过去在与俄罗斯打交道时为何盲目的问题时，冯德莱恩说，这“非常难以”评估。与俄罗斯的个人联系可能是其中一个因素。

冯德莱恩解释说：“我在（欧盟国情咨文）演讲中说，我们应该更多地听取中欧和东欧国家的意见”。她补充说：“我们本应更多地听取乌克兰的意见，我们也应该更多地听取——或更认真地对待普京所说的话，因为他在发动这场战争前几个月就已经暴露了他的看法”。

冯德莱恩表示，现如今，是时候克服过去的错误了，欧洲正在强烈支持乌克兰的事业，在政治上、军事上和财政上。乌克兰总理什米加尔（Denys Chmygal）此前提及，其国家2023年的预算赤字可能达到380亿美元左右。乌方希望所有合作伙伴都能参与进来。冯德莱恩说：“这将是艰难的，......但这当然是可以做到的”。

就乌克兰加入欧盟的进程问题，冯德莱恩说：“我现在观察到，入欧进程正在顺利进行”。不过，她补充说，乌方有必要展示一定的改革成就，“这需要一些时间”。冯德莱恩说，由于乌克兰的目标是加入欧盟，强化乌克兰的经济至关重要。“这是这里成功的支柱，”她说。

针对乌军近期在乌克兰东北部的反攻中所取得的成功，冯德莱恩表示：“我深信你们会赢得这场战争”。她说：“当然，将有许多、许多年的重建工作。但是，这也是我们应该一起做的”。

在冯德莱恩看来，只能由乌克兰来决定以何种条件结束战争。她说：“有一个明确的规则。条件是由乌克兰确定的。这是你们的决定”。她补充说：“这对欧盟和国家元首、政府首脑来说是一个非常明确的原则，因为你们是一个主权国家，关乎你们的未来。”

冯德莱恩另在接受德国《图片报》专访时表示，“如果他们（乌克兰）说他们需要作战坦克，那么我们应该认真对待，并向他们提供这些坦克”。她补充说：“乌克兰很清楚其需要什么来保护生命和捍卫自己”。

冯德莱恩肯定地说：“我赞成欧洲国家提供乌克兰实际需要的东西。毕竟，乌克兰人正在证明，如果他们有正确的军事手段，他们可以保护自己”。

冯德莱恩回顾说，乌克兰人正在“为我们所有人打这场仗。现在需要的是民主的胜利。这就是为什么乌克兰获得其所需要的所有武器是如此重要。”

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