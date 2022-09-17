布林肯：侵略乌克兰俄罗斯侵犯全球人民利益 舍曼：俄中不一定是信任关系

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9月16日在出席记者会时提及，中印两国领导人近日对乌克兰战争表达的关切“反映了全世界对俄罗斯侵略乌克兰的影响的关切，不仅仅是对乌克兰人民......而且是对整个地球上的国家和人民带来的影响”。美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）当天出席活动时表示，她认为莫斯科和北京之间的关系是一种“便利的关系，不一定是信任的关系，也不一定是在所有事情上都会合力的关系”。

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布林肯周五在华盛顿与来访的约旦外交部长萨法迪（Ayman Safadi）举行会谈，并出席了联合记者会。期间，有记者向布林肯提问称：“最近，我们看到中国和印度的领导人直接向普京表达了他们对乌克兰战争的关切。你认为这是俄罗斯在国际舞台上的一个重大转变吗？”

布林肯表示：“我认为你们从中国和印度听到的，反映了全世界对俄罗斯侵略乌克兰的影响的关切——不仅仅是对乌克兰人民，尽管那是毁灭性的，而且是对整个地球上的国家和人民带来的影响。这不仅是对乌克兰及其人民的侵略，也是对有助于维持和平与安全的国际关系原则的侵略。”

布林肯指出：“《联合国宪章》，我们即将前往联合国参加高级别会议周；《宪章》应该是最重要的中心。当下，违反《宪章》的头号人物是俄罗斯。因此，我认为，世界各国都对这一点表示了真正的关切，当然，这也产生了所有的影响，包括，例如对粮食不安全的影响。”

布林肯续称：“最近几个月，我们花了很多时间和很多精力，试图解决因俄罗斯的侵略而急剧恶化的粮食安全挑战。我们已经要面对新冠疫情，我们已经要面对对粮食不安全有深刻影响的气候变化。再加上冲突，我们现在有远远超过2亿人处于严重的粮食不安全状态。”

布林肯表示：“这是世界各国领导人正在感受到的，因为他们的人民正在感受到。因此，我认为你们所看到的只是一个事实的表现，即这种侵略一直是对全球人民利益的侵犯，我认为这增加了对俄罗斯结束侵略的压力。”

此外，《华盛顿邮报》记者在周五的线上对话活动中向舍曼提问，“谈谈莫斯科和北京之间日益紧密的联系，以及我们将如何在短期、中期和长期内应对这些挑战。”舍曼表示这是一个巨大的问题，并补充说：“我今天当然没有所有的答案。但我要说的是，你知道，毫无疑问，我们刚刚看到普京总统和习近平主席于上合组织会议期间在撒马尔罕会面。我认为，这是一种便利的关系，不一定是信任的关系，也不一定是将他们在所有事情上的努力结合起来的关系。”

舍曼称：“很有意思的是，普京总统说了一句话，他知道习近平对他在乌克兰所做的事情存在关切。普京这样说非常有意思。我确信习近平正在寻找优势，而俄罗斯正在继续其无端的、有预谋的、可怕的入侵乌克兰——一个主权国家，因为习近平一直在谈论主权和领土完整。因此，这不符合他自己的观点所希望的原则，无论是关于香港、西藏还是台湾。”

舍曼称：“因此，我认为这不是一个全面的婚姻，在所有方面，形状和形式上来看；但他们肯定会一起工作。他们也会为彼此的利益而努力。许多人认为，而且已经见诸报端，中国正在寻求在中亚压制优势，因为俄罗斯正在世界其他地方集中注意力。因此，我们将不得不在这方面努力工作。”

舍曼提及：“布林肯国务卿几周前发表了一个讲话，阐述了我们与中华人民共和国关系的框架。我们当然希望与我们在全世界的伙伴和盟友保持一致。我们想在美国的未来和世界的未来上与中国竞争。但我们想在基于规则的国际秩序下做到这一点，而不是中国试图为自己创造的一套规则，尽管它的崛起部分是由于这种基于规则的秩序。在气候变化和全球健康等问题上，如果符合我们的利益，我们将与中国合作。但这里肯定会有一个非常决定性的十年，正如总统所说，当我们应对这个步步紧逼的挑战时。”

舍曼称：“我们还必须进行投资。这一战略的第三个支柱是在国内投资。我们已经看到拜登总统在投资国内基础设施方面所做的工作，最近的《减少通货膨胀法案》真正帮助了国内的美国人；我们在《芯片法案》中所做的工作确保了我们的半导体行业的发展；我们处理了世界各地的供应链问题，以便我们在国内有复原力来应对各种情况。总统正在落实所有的拼图，以确保我们在国内的实力，以及我们能够在国外竞争。”

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