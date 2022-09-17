意大利大选热门话题：有谁拿了普京的钱？

意大利/俄罗斯/政治献金

据美国白宫估计，自2014年以来，俄罗斯已经在24个国家支付了至少3亿美元的秘密资金，以影响民主进程。意大利是其中之一吗？但据意大利总理府的国家安全官员说，暂时没有。但在9月25日的议会选举之前，这却成了竞选中最热门的问题。在马里奥-德拉吉的政府下台后，意大利人必须选举一个新的议会与政府。

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据本台报道，俄罗斯资金的阴影笼罩着意大利立法选举。尽管意大利这次没有被列入美国的黑名单，但并没有驱散笼罩罗马的怀疑阴云。前苏联时期，莫斯科在意大利政治中的影响力就曾是决定性的。这个影响使意大利共产党成为欧洲最大的政党。据本台驻罗马记者Anne Tréca解释说，今天的意大利，莫斯科在西欧的朋友仍然是最多的国家。

西尔维奥-贝卢斯科尼是普京的私人朋友。北方联盟领导人、部长会议前副主席马泰奥-萨尔维尼也是克里姆林宫主人的粉丝。萨尔维尼与统一俄罗斯党有一个友谊协议，该协议从未被取消。在第一次疫情封锁期间，时任总理的五星运动的朱塞佩-孔特还曾经允许几十名俄罗斯士兵在全国各地游荡，并随意进入官方场所。

这些领导人中是否有人以党派或个人接受来自俄罗斯普京的礼物、金钱、旅行或活动？许多意大利人对此深信不疑。有一些令人不安的事实支持这一未经证实的论点。无论是否有美国方面的披露，俄罗斯在意大利推行腐败的可能性已经进入了立法选举的争议核心。

美国指控的这笔俄罗斯旨在影响许多国家选举的3亿美元的款项，可能只是一个冰山一角。一位不愿透露姓名的美国高级官员确实告诉记者，"俄罗斯可能已经秘密提供了更多未被确认的资金"。他说，"我们认为这只是冰山一角。"

美国情报机构此前指责俄罗斯干预2016年美国大选，包括利用社交媒体支持特朗普，特朗普就曾对俄罗斯总统普京表示敬佩。

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