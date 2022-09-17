方济各：向乌克兰提供武器在道德上是可以接受的自卫行动

方济各/乌克兰

教皇方济各表示，各国向乌克兰提供武器以帮助该国抵御俄罗斯的侵略在道德上是合法的。教皇说：“这是一个政治决定，如果在道德条件下完成，它可以是道德的，道德上可以接受的。”教皇还阐述了罗马天主教会的“正义战争”原则，该原则允许按比例使用致命武器进行自卫以对抗侵略国家。

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据路透社报道，罗马天主教教皇弗朗西斯是在从哈萨克斯坦为期三天的旅行返回的飞机上对记者说，向乌克兰提供武器在道德上是可以接受的自卫。俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰的战争为教皇此次访问哈萨克斯坦提供了背景，教皇在那里参加了来自世界各地的宗教领袖大会。在长达 45 分钟的返程飞机空中新闻发布会上，一名记者询问教皇，各国向乌克兰运送武器在道德上是否正确。

教皇说，“自卫不仅是合法的，也是对祖国的爱的表达。”

教皇弗朗西斯在 2022 年 9 月 15 日访问哈萨克斯坦努尔苏丹后，是在返回罗马的教皇飞机上的一次会议上回答了记者的问题。教皇弗朗西斯还解释了向另一个国家提供武器是道德还是不道德的区别，他说：“如果意图挑起更多战争，或者出售一个国家不再需要的武器或倾销武器，这可能是不道德的。动机在很大程度上能证明了这一行动的道德性。”

教皇在国际访问中第二次坐在新闻发布会上，而不是因为膝部疾病而站着，被问及乌克兰是否应该与入侵它的国家谈判，教皇说，如果有一条“红线”，乌克兰应该取决于俄罗斯的活动，之后它可以拒绝谈判。但教皇说，“与已经发动侵略战争的国家进行对话总是很难理解……这很困难，但不应被抛弃，”他说，“我不会排除与任何处于战争状态的国家的对话，即使是与侵略者对话。......有时你必须进行这样的对话。它闻起来很有气味，但必须这样做。”

路透社报道称，教皇使用了意大利语单词“puzza”（气味或臭味），通俗地等同于英语“hold your nose”来形容捏着鼻子做某种不愿做的事情。

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