瞻仰女王灵柩民众长队绵延不绝 查理三世与威廉慰问引惊喜

英国/女王

英王查理三世与威廉王子2022年9月17日慰问排队向女王灵柩致哀的民众。

英国国王查理三世和他的继承人威廉王子今天出人意料地向英国绵延不绝排队的人鞠了一躬，这些人想在周一伊丽莎白二世的葬礼前能向女王灵柩瞻仰默哀。距离 "世纪葬礼 "还有两天时间，外国政要已经开始蜂拥而至，在看到灵柩之前，沿泰晤士河到伦敦威斯敏斯特大厅的排队等候时间在周六下午仍然需要超过了16小时。英国当局已经告诫民众减少排队的人数。

广告 继续浏览后续

查理三世和威廉今天向前来向伊丽莎白二世瞻仰致哀的人群鞠躬。据法新社说，在威廉王子的陪同下，新君主查理三世在排队人群前驻留了大约20分钟，会见了自周三晚上以来一直在排队的人群。查理三世与民众交换了几句话并握手，正如他在从贝尔法斯特到卡迪夫的为期一周的英国四个组成国之行中多次做的那样。

据法新社引述杰拉尔丁-波茨-艾哈迈德流着泪说，"我看到了国王! 我们的目光相遇了。" 50岁的杰拉尔丁-波茨-艾哈迈德说，"他将成为最好的国王。"

人们更多向威廉致意。还多有"我爱你，威廉！"的呼喊声，这位非常受欢迎的王位继承人停留的时间更长，威廉感谢了排队的人们，并为他们排队可能让腿脚疲累而担忧。

伦敦正在紧锣密鼓地准备自1965年温斯顿-丘吉尔的葬礼以来的第一次国葬。对于警方来说，这次活动看起来将比2012年伦敦奥运会还要盛大，问题是这次只有几天的时间来准备。

好些人已经在威斯敏斯特周围的人行道上搭起了帐篷，以获得靠前的位置观看葬礼仪式。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅