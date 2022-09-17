联合国破例：允许泽连斯基大会视频讲话

乌克兰/联合国

乌克兰总统泽连斯基可以不可以在今年的联合国大会发表讲话？当然可以！只是泽连斯基坚持绝不离开战争中的乌克兰，要用视频方式发表讲话，这就引发了争论。尽管俄罗斯反对，127个国家中有101个国家投了赞成票，19个国家弃权，加入莫斯科的有白俄罗斯、叙利亚、朝鲜、厄立特里亚、古巴和尼加拉瓜。绝大多数非洲国家去年2月在联合国谴责俄罗斯的侵略时投了弃权票，这次干脆不投票了。结果是，泽连斯基可以发表视频讲话。

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两星期以来，联合国走廊里一直流传着关于泽连斯基可能出席9月20日星期二开始的大会的传言。但外交官们很快意识到，这位乌克兰总统不会离开他那饱受战争蹂躏的国家。联合国内不得不寻求豁免，以允许泽连斯基通过视频发言，因为大会在经过两年与新冠病毒斗争后，今年恢复了亲自到场发言。

据本台在纽约的记者Carrie Nooten报道称，当一个国家元首因不可抗力而无法在联合国发言时，他或她怎么能来发言？原本以为是一个简单的程序，却发生了非常大的政治变化。泽连斯基将很快出现在大会议程上，在经历了两年因新冠病毒大流行病而中断的大会会议后，今年将有150多位国家元首和政府首脑从下星期二开始再次轮流登上讲台。这意味着按照惯例乌克兰总统将亲自讲话，而不是由他的外交部长代言，乌克兰外交部长自2022年2月遭俄罗斯侵略战争开始以来就一直准时在纽约联合国大会上。

但众所周知，乌克兰总统自3月以来从未离开过乌克兰领土。因此，包括乌克兰、美国、法国、土耳其、英国、韩国和哥伦比亚在内的五十多个国家提交了一份提案，为泽连斯基总统申请破例。在 "不创造先例 "的情况下，作为特别例外，泽连斯基可以在预先录制的视频中发言。

尽管俄罗斯反对，127个国家中有101个国家投了赞成票，19个国家弃权，加入莫斯科的有白俄罗斯、叙利亚、朝鲜、厄立特里亚、古巴和尼加拉瓜。绝大多数非洲国家去年2月在联合国谴责俄罗斯的侵略时投了弃权票，这次干脆不投票了。

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