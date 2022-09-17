芬兰和瑞典的总参谋长首次参加北约军事委员会会议

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9月16日，30个北约国家的总参谋长与芬兰和瑞典的总参谋长在塔林举行会议的合影

北约30个成员国军队总参谋长组成的北约军事委员会9月16日至18日在爱沙尼亚首都塔林举行会议。芬兰和瑞典首次作为北约邀请方参加了北约军事委员会会议。据了解，目前只有三个北约成员国尚未批准芬兰和瑞典加入北约：匈牙利、斯洛伐克和土耳其。

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据北约组织发布的声明介绍：“9月17日上午，爱沙尼亚共和国总理卡拉斯（Kaja Kallas）为当天的会议事先介绍情况。她强调了国际社会广泛支持乌克兰的重要性。”

北约军事委员会主席、荷兰皇家海军上将鲍尔（Rob Bauer）在发表开幕词时提及：“本次会议是在全球安全面临巨大压力的情况下召开的。俄罗斯对乌克兰的无端战争使我们进入了一个全球安全的新时代。我们都对乌克兰武装部队和乌克兰人民的巨大勇气感到钦佩，他们一次又一次地战胜了他们的对手。北约盟国将一如既往地支持他们。”

鲍尔表示：“凛冬将至。但我们的支持仍将是坚定不移的。非常清楚的是，这场冲突超越乌克兰问题。整个基于规则的国际秩序正受到攻击....这一点，以及使用不对称战争并制造地方以及全球混乱的恐怖组织......中国巨大的扩军和危险的言论......笼罩着我们所有人。”

鲍尔强调：“北约有一项神圣的任务，那就是保护生活在盟国土地上的10亿公民......要时刻计划和思考。要准备好期待意外的发生。这就是北约最高军事当局在我们今天整个会议期间要做的事情。”

此外，声明提及：“第一场会议让北约总参谋长们讨论了在马德里举行的北约首脑会议上政治领导人就北约的威慑和防御态势作出的具有深远意义的决定的执行情况，以及北约的威慑和防御战略的实施情况。鲍尔强调说：‘这一战略确保国家计划与联盟计划更紧密地联系在一起；军事领导人对联盟范围内的威胁和区域威胁有一个共同的参考框架；我们加强北约快速反应部队的速度和有效性’。”

声明指，“接下来的会议由北约欧洲盟军最高司令克里斯托弗·卡沃利（Christopher Cavoli）将军主持，他就北约目前和未来在东翼的态势以及北约360度安全方针的整个范围提出了战略考虑。在专门讨论武装部队未来的会议上，北约盟军转型司令部最高司令菲利普·拉维涅（Philippe Lavigne）将军向总参谋长们提供了他在促进跨领域和跨军种合作以及实现数字化转型方面的见解。”

鲍尔周六在出席记者会时向媒体表示：“军事委员会会议刚刚结束。我们的讨论涵盖了联盟所面临的安全挑战的广度。毫无疑问：一个全球安全的新时代已经开始。非常清楚的是，这场冲突超越乌克兰问题。整个基于规则的国际秩序正受到攻击。而世界上的自由、民主国家有责任保护它。”

鲍尔说：“今天，盟国总参谋长们有史以来第一次欢迎他们的芬兰和瑞典同行作为受邀者来到会议桌前。芬兰和瑞典的加入，以其令人印象深刻的防御能力，将既增强波罗的海地区的安全，又加强整个联盟。我们一起讨论了我们如何能够加强我们的集体安全。以及我们将如何执行我们的政治领导人在马德里的北约峰会上就北约的威慑力和防御态势作出的具有深远意义的决定。”

鲍尔介绍称：“总参谋长们还讨论了他们将如何维持和增加盟国对乌克兰的支持。盟国提供的弹药、装备和训练都在战场上发挥着真正的作用。随着乌克兰在地面和网上的成功，其已经从根本上改变了现代战争”。他重申，“北约将支持乌克兰，只要它需要。凛冬将至，但我们的支持将继续坚定不移。”

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