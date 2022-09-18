伊久姆万人坑：欧盟主席国要求设立特别法庭彻查

乌克兰/欧盟/伊久姆埋人坑

欧盟轮值主席国捷克周六呼吁成立一个特别国际法庭，彻底调查乌克兰东部伊久姆新被发现的乱葬岗²惨案。乌克兰指控在刚从俄罗斯军队手中夺回的伊久姆镇附近松林里发现数百具尸体被掩埋。世界多国对伊久姆乱葬岗表达震惊与谴责。联合国人权高级专员机构许诺派出调查组织作出厘清调查。

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据法新社报道，欧盟轮值主席国捷克共和国呼吁为伊久姆设立特别法庭。据捷克外交部长扬-利帕夫斯基（Jan Lipavsky）周六在推特上说："在21世纪，对平民的这种攻击是不可想象，也是令人憎恶的。"捷克是欧盟的轮值主席国。利帕夫斯基称，“我呼吁迅速建立一个特别国际法庭。”

乌克兰当局周五报告说，"450具带有暴力死亡和酷刑痕迹的平民尸体被埋在伊久姆郊区的一片树林中。伊久姆所在地区警察官员谢尔盖-博特维诺夫（Sergei Botvinov）说，“我们现已知道，乱葬岗里的死者有些人是遭行刑枪杀，有些人死于炮火，有的人死于地雷爆炸。” 谢尔盖-博特维诺夫说："许多尸体还没有被确认"。

乌克兰总统泽连斯基周六晚上宣布，"挖掘过程正在继续"。"他说：“已经发现了新的酷刑证据。”法新社记者在现场看到，至少有一具尸体的双手被绳子绑住。泽连斯基说："在哈尔科夫地区西北部的不同被夺回的城镇，已经发现了10多个酷刑室。"伊久姆就在那里。泽连斯基指控说，在被占领土上，酷刑是一种普遍的做法。“这就是纳粹的所作所为。” 他说，“这就是ruscists"（俄罗斯法西斯）的所作所为。” 泽连斯基称决心要"在战场上和法庭上 "找到这些犯罪责任人。

乌克兰人权官员德米特罗-卢比涅茨谈到 "可能有超过1000名乌克兰公民在被夺回的地区被发现受到过酷刑和杀害"。

在俄罗斯军队被赶出基辅附近的五个多月后，这一可怕的发现在西方引起了新的愤慨，俄罗斯军队留下了数百具平民的尸体，其中一些有酷刑和行刑处决的痕迹，特别是在布特查地区。

乌克兰总统泽连斯基敦促，“世界必须对这一切作出反应。” 泽连斯基在周五晚间的视频信息中说："俄罗斯在伊久姆重复了它在布查所做的事情。"泽连斯基欢迎联合国宣布向该地区派遣一个调查小组。

美国和欧盟都对伊久姆埋人坑事件表示愤慨，认为俄罗斯领导人应承担责任。欧洲外交部长何塞普-博雷利说将 "追究责任"。欧盟委员会主席冯德莱恩说，她希望俄罗斯总统普京因战争罪而应当面临国际司法。

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