俄著名女歌手普加乔娃公开反战，要求俄司法部认定其为“外国代理人”

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俄罗斯流行音乐天后阿拉•普加乔娃（Alla Pugacheva）9月18日通过其社交媒体Instagram账户公开表示反对乌克兰战争，及“我们的男孩们为了虚幻的目标而死亡”。她还向俄罗斯司法部发出呼吁，要求将她列为“外国代理人”，以声援她的丈夫、因反战而被列为“外国代理人”的喜剧演员马克西姆·加尔金（Maxim Galkin）。

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现年73岁的普加乔娃自1965年以来在前苏联时期的歌唱舞台上活跃至今。她周日通过Instagram平台表示：“我请求你们将我列入我所爱的国家的外国代理人行列，因为我与我丈夫团结一致。”

普加乔娃补充说：“因为我声援我的丈夫——一个诚实、正直和真诚的人，一个真正的、廉洁的俄罗斯爱国者，他希望他的祖国在和平中繁荣，有言论自由，并希望结束我们的男孩们为虚幻的目标而死亡，这使我们的国家变成了一个贱民国家，使我们的公民的生活成为负担。”

普加乔娃的丈夫俄罗斯电视节目主持人、喜剧演员兼歌手加尔金周五被俄罗斯司法部列入“外国代理人”名单。现年46岁的加尔金是普加乔娃的第五任丈夫，他们于2011年结婚。

4月，加尔金在谴责导弹袭击造成乌克兰一名三岁儿童死亡后，被从他的黄金时段电视节目中取消。由于他的反战观点，加尔金还失去了多个广告合同。加尔金对俄罗斯出兵乌克兰进行公开的批评，使他站在了普京当局的对立面。加尔金被指控代表乌克兰在俄罗斯开展政治活动并接受乌方的资助。

对此，加尔金回应称：“我不参与政治活动。我从事幽默类型，政治讽刺。我已经这样做了 28 年了。如果我向该类型之外的订阅者或观众发表讲话，我会以绝对的诚意和对自己诚实的态度来做。司法部，诚意和诚实不会支付体面的人，我希望我是其中之一。我不卖我的意见和想法，也不买别人的。我不从事良心交易”。

加尔金提及，“至于乌克兰，有一次，嗯，大约十年前，当我在那里举办音乐会时，我收到了钱。但多年来我没有收到乌克兰的一分钱。”

据了解，今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，普加乔娃、加尔金和他们的2个孩子在3月去了以色列。加尔金利用夏天在以色列和欧洲巡回演出单人脱口秀，就对乌战争和普京进行了强烈的批评。

8月，普加乔娃返回俄罗斯，俄罗斯官媒援引她的话说，她回来是为了“把事情安排好，在我和你们的脑子里”。当时媒体报导说，普加乔娃计划在9月1日送她的孩子们照常上学。

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