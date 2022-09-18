查理三世上位 英国王位继承人现在怎么排名的

英国/女王

英国在位时间最长的女王伊丽莎白二世8日辞世，享耆寿96岁。女王长子查尔斯继位成为国王查理三世。英国王室继承体系顺位因而有所变动。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述“华盛顿邮报”消息说，伊丽莎白二世8日逝世前，查尔斯担任王储的时间也已是英国史上最久。查尔斯继承的是母亲的英王职衔与大英国协各国元首。现年73岁的查理三世是女王和菲立普亲王（Prince Philip）所育4个子女的老大，他在母亲25岁登基女王时，便以3岁之龄成为王储。查尔斯继位前的头衔还包含威尔斯亲王（Prince of Wales）、康瓦尔公爵（Duke of Cornwall）等。

根据英国王室继承顺位，威廉一家继承顺位在前。查尔斯1981年与已故的戴安娜（Diana Spencer）结婚，两人育有威廉王子（Princes William）与哈利王子（Princes Harry）这对兄弟。查尔斯与戴安娜1992年分居，1997年戴安娜车祸身亡后，查尔斯2005年迎娶卡蜜拉（Camilla Parker Bowles），后者成为康瓦尔公爵夫人。

查尔斯继任英王后，王位第一顺位继承人是40岁的长子威廉。拥有剑桥公爵（Duke of Cambridge）头衔身分的威廉，可在查尔斯身故或选择退位后继任英王。

威廉在查尔斯继任英王后即刻承袭父亲的康瓦尔公爵头衔，夫人凯特则为康瓦尔公爵夫人；他不能直接继承父亲的威尔斯亲王头衔，因为这是需由国王赐与王储的职衔。不过查尔斯9日在继位英王后发表的第一次谈话已宣布任威廉夫妇为威尔斯亲王与王妃。

英王第2顺位继承人是威廉的长子、9岁的乔治王子（Prince George）、第3顺位继承人是7岁的长女夏绿蒂公主（Princess Charlotte），第4顺位是4岁的次子路易斯王子（Prince Louis）

尽管哈利在与梅根（Meghan）婚后宣布卸下王室职权搬至美国定居引发不小争议，他仍是英王第5顺位继承人，他与梅根所生的子女亚契（Archie）、莉莉贝（Lilibet）分别是第6与第7顺位继承人。

第8顺位是伊丽莎白二世的次子安德鲁王子（Prince Andrew），他在卷入恶名昭彰美国富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性丑闻后，2022年遭王室永久拔除军衔、襄赞王室等职务。一名美国女性指控艾普斯坦曾3次逼她与安德鲁王子上床。由于继承顺位太后面，安德鲁王子继位英王的可能性微乎其微。此外，英国媒体长期以来一直有消息称，查尔斯有简化王室的想法，可能会减少高级皇室成员数量，这意味安德鲁的角色会被进一步削弱。

报道称，英王继承顺位并非一成不变，且顺位常有变化。顺位会在成员死亡、退位或新生儿出生时上下变动。

据该报道称，王室相关条例规定，任何年龄的人都可成为君主，但儿童在年满18岁前不得履行职责。也就是说若出现短期内需由威廉9岁长子乔治接任英王的情形，他登基后只是象征性，需由一名符合资格且年满18岁的亲王或王妃摄政，直到小国王成年。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅