英国有条不紊举办女王葬礼

英国/女王

英国女王的告别仪式临近，外国领导人已经纷纷动身，官方代表团已在不断涌入英国。在周一国葬之前，公众希望在今天向伊丽莎白女王的灵柩致意的时间只剩下几个小时，虽然向女王致意的民众聚集不息，但英国显示严谨肃穆有条不紊举办举世无比的葬仪。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登与他的妻子吉尔于周六晚间抵达伦敦，并将与包括法国昨天马克龙在内的外国元首一起，在周日晚些时候接受查理三世邀请会见，这是这位73岁的新君主的第一次重要外交会议活动。

他们将于周一上午在1953年伊丽莎白二世加冕的威斯敏斯特教堂的2000名宾客中再次会面，以表达自9月8日这位具有全球知名度的君主去世以来，崇高敬意。公众仍将在当天6:30（05:30GMT）之前，在英国议会最古老的房间威斯敏斯特厅（Westminster Hall）外，对女王灵柩表达敬意。

但鉴于等待向女王灵柩的时间过长，预计到今天结束时将不允许新的人进入。今天上午宣布排队等候时间约为13小时30分钟。

当地时间20:00（格林尼治标准时间19:00），英国将默哀一分钟，以纪念统治了70年的君主。法新社说，这在英国历史上是前所未有的在位长寿。

警方周六晚间表示，当数以万计的人排队经过君主的遗体时，只发生了一起不快事件：一名男子在周五离开队伍并要接近灵柩，他被警卫制止，稍后他被指控行为不端。

现年40岁的威廉，现在是威尔士亲王，周六与他的兄弟哈里一起参加了守灵活动，他与哈里的关系是出了名的困难，还有女王的其他六个孙子也加入守灵。当公众继续排队经过女王灵柩时，发现威廉与哈利这两兄弟都穿着军装，这可是哈里在震惊地退出君主制后再没有权利穿过的军服。

稍早星期五，女王的四个孩子也举行了类似的守夜活动。

似乎是为了衡量和维持英国人与王室之间的联系，备受爱戴的女王的子女和孙子女最近几天一直在与公众见面，因为哀悼期压倒了英国的任何其他新闻。周六下午早些时候，爱德华王子和他的妻子索菲在白金汉宫外迎接聚集的人群，白金汉宫是伊丽莎白二世在位70多年期间的官邸，直到她96岁时在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡去世。

在将于周日在英国广播公司（BBC）播出的录音视频信息中，卡米拉王妃向这位君主致敬，"从我们有记忆以来，她一直是我们生活的一部分"，并强调了伊丽莎白二世这个 "孤独的女人 "在一个男性国家元首和政府首脑占主导地位的世界中所面临的困难。

据法新社说，澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯在天空新闻中赞扬了女王的 "持续安抚性存在"，女王在该国曾经历有16位总理。

加拿大总理特鲁多和新西兰总理阿德恩一样，与澳大利亚总理阿尔巴内斯均在威斯敏斯特大厅的女王灵柩前致意。

这次国葬的组织工作是自1965年温斯顿-丘吉尔的葬礼以来的第一次，对伦敦警方来说是一个前所未有的挑战。在幕后，葬礼以及维安排练正在如火如荼地进行，而在威斯敏斯特郊区，最热心的人已经在搭帐篷露营以确保他们能在靠前位置看得见葬仪。

葬仪最后的行进，是伊丽莎白二世将于周一抵达在伦敦西部温莎城堡的圣乔治教堂，与她的父亲乔治六世国王和她的丈夫菲利普亲王一起安息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅