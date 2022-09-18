越来越多的批评升调 斥普京亲自指挥无能

俄罗斯/乌克兰/普京

乌克兰军队在东部以及东北部强力反攻获胜，将俄罗斯士兵推挤赶走至边境。在被聚焦的顿巴斯，那里已经被亲俄分离主义分子控制了八年，也被乌克兰军队反攻胜利威胁。克里姆林宫可能假装相信俄罗斯军队在顿涅茨克地区只是进行了有控制的撤退，但在俄罗斯却出现了一系列对普京的批评。

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据本台报道，俄罗斯反对克里姆林宫在乌克兰战略败落的声音响起。上周，圣彼得堡和莫斯科的民选官员公开呼吁普京下台。在圣彼得堡，一封给杜马的信的签名者说，根据宪法，俄罗斯总统可以因 "叛国罪 "被撤职。信中提到了俄罗斯军队士兵的损失、俄罗斯经济损失、北约向东更进一步推进以及俄罗斯人才向西方流失。当然这封信的作者被警察传唤了。

但是在莫斯科，又有当选官员签署了一份公开信，虽然没有提及乌克兰战争，但同样呼吁普京下台，普京被指责为使俄罗斯重新陷入冷战。

另一个值得注意的立场是车臣领导人拉姆赞-卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)的立场，他在电报群Telegram上发布的信息中指责了俄罗斯军队最近在乌克兰的失败。卡德罗夫说："如果军事行动没有变化，我将被迫去向俄罗斯高层责问究竟发生了什么，"车臣共和国（俄罗斯联邦的一个成员）派有部队支持俄罗斯军队在乌克兰的侵略战争。

据称，俄罗斯民族主义圈子里也在咬牙切齿怨恨普京：前情报部门成员伊戈尔-古尔金也在攻击克里姆林宫的军事战略，他批评俄罗斯军队在乌克兰部署手段不足，特别是在俄罗斯，还没有进行战争总动员。8月底，总统普京签署了一项法令，在2023年1月1日前将俄罗斯军队的士兵人数增加10%。但这场侵乌战争在人员和装备方面的成本很高，战争损失可能会阻止克里姆林宫宣布总动员。

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