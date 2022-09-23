乌克兰指控俄罗斯强迫乌东居民投票吞并

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯周五发起了旨在吞并乌克兰四个被占领地区的公投，增加了这场持续了 7 个月的战争的赌注，乌克兰指控居民受到威胁如果不参加投票就会受到惩罚。在为期四天的投票结束之前，当地人被禁止离开被占领地区，武装团体将前往居民家中强迫人们投票，如果在职员工不参与投票，他们将受到解雇的威胁。

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据路透社今天报道，乌克兰称居民被迫参加俄罗斯吞并投票。

在本月早些时候乌克兰在一次反攻中重新夺回了东北部的大片地区之后，俄罗斯在尚控制的一部分地区仓促组织投票。

随着俄罗斯总统普京本周也宣布征兵入伍，征召 300,000 名士兵前往乌克兰作战，克里姆林宫似乎正试图在自 2 月 24 日入侵以来的激烈冲突中争取重新占据上风。通过整合这四个地区，莫斯科可以将攻击描绘成对俄罗斯本身的攻击，而甚至可能以此为核打击辩护。

据乌克兰卢甘斯克省长谢尔盖·盖代指控说，在斯塔罗比尔斯克镇，人们被禁止离开，人们被迫走出家门去投票。

赫尔松的索博列夫斯基在消息应用程序 Telegram 上说：“俄罗斯当局的情绪很恐慌，因为他们还没有准备好这么快就进行这次所谓的公投，没有支持，没有足够的人。”

路透社说无法立即核实有关胁迫的报道。

乌克兰、西方领导人和联合国谴责投票是非法吞并的非法前兆。没有独立的观察员，战前的大部分人口已经逃离。监督选举的欧洲安全与合作组织（欧安组织）表示，选举结果不符合乌克兰法律或国际标准，而且这些地区不安全，因此没有法律效力。

莫斯科坚持认为，公投为该地区的人们提供了表达观点的机会。

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