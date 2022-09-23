普京下令在乌东占领区兼并投票 泽连斯基斥责假公投 西方警告绝不承认

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯当局在完全或部分由俄罗斯军队控制的乌克兰部分地区今天开始使吞并合法化的公民投票。乌克兰和西方将投票谴责为 "假投票"。法新社说此一事件标志着乌克兰战争冲突升级。

广告 继续浏览后续

俄罗斯举办的吞并投票于格林尼治标准时间5点开始。此投票在亲俄罗斯的分离主义地区顿涅茨克和卢甘斯克（东部），以及俄罗斯占领的赫尔松和扎波罗热（南部）地区举行，投票活动直到9月27日。

据法新社说，这些在本周初宣布并仓促组织的投票遭到了乌克兰政府及其西方国家强烈谴责，乌克兰与欧美谴责莫斯科旨在夺取乌克兰领土，并如法炮制2014年的克里米亚半岛的兼并。如果这些公民投票的结果没有疑问，那么它们预示着冲突更将升级，因为莫斯科甚至威胁要进行核打击，以保卫它认为是将已经是 "自己 "的领土。

据亲俄罗斯的顿涅茨克分离主义地区领导人丹尼斯-普希林在周五今天上午发布在电报群Telegram上的一段视频中说："这次公投的举行是历史性的一步（......）我们就要回家了！"

由于乌克兰战争战斗仍在进行，顿涅茨克的分离主义分子选举机构说，"出于安全考虑"，投票将主要在四天内逐户进行，投票站 "只在最后一天"，即9月27日开放。因此，将在东部的顿涅茨克和卢甘斯克地区分别开设450和461个投票站。扎波罗热将有394个投票站，南部的赫尔松地区有198个。

据俄罗斯新闻社报道，俄罗斯的几个投票站也已经开放，允许逃离战斗的 "难民 "投票。

这些投票以2014年俄罗斯正式吞并南部克里米亚半岛的投票为蓝本，已经进行了几个月，但随着乌克兰的反攻迫使俄罗斯军队在该国东北部撤退，兼并时间表似乎已经加快了。已经宣布 "独立 "的亲俄分离主义地区顿涅茨克和卢甘斯克的居民必须决定他们是否想成为俄罗斯的一部分。在部分被俄罗斯军队占领的赫尔松和扎波罗热地区，选票上的问题是：“你想从乌克兰分离出来，建立独立国家，成为俄罗斯的一部分吗？”

俄罗斯议会下院（杜马）议长维亚切斯拉夫-沃洛金周五敦促他的 "同胞"，即乌克兰的亲俄人士"做出选择，成为俄罗斯的一部分"。"我们将支持你们。"

法新社说，即使对这四个地区的吞并不被国际社会承认，它也将标志着俄罗斯自2月24日以来在乌克兰开展的攻势的一个转折点。本星期二仓促宣布 "公投 "时，正值莫斯科在经历一系列挫折后试图重新控制乌克兰，并决定投入更多力量进行战斗。星期三，普京下令对处于战斗年龄的俄罗斯人进行部分动员，将至少有30万人参与。

普京指责西方国家想要 "摧毁 "俄罗斯，还威胁说要使用 "一切手段"，包括核武器，这些言论遭到了美国和欧盟的强烈谴责。

据法新社，即使是与莫斯科关系密切的中国，似乎也与宣布公投一事保持距离，呼吁尊重各国的领土完整。

俄罗斯在联合国安理会上受到普遍指责，美国国务卿布林肯周四在安理会上带头谴责最近的升级。他说："普京总统选择在本星期，即当世界上大多数领导人在联合国开会时，为他点燃的战争火焰火上浇油，这表明他完全蔑视《联合国宪章》。"

布林肯拒绝与俄罗斯外长谢尔盖-拉夫罗夫会面。布林肯在法国总统召集的国际会议上说。"我们不能让普京逍遥法外。"

俄罗斯外长拉夫罗夫在安理会也发表了讲话，但他没有和其他成员国部长坐在同一张桌子上，而是由一名助理代替。

据法新社，在俄罗斯，动员征兵的号召导致大量的俄罗斯人逃离出国。但目前没有想逃走的俄罗斯人统计数字。

乌克兰总统泽连斯基亚周四晚间敦促俄罗斯人对“抓壮丁”进行 "抗议"，他指控称莫斯科正准备征兵 "多达一百万人"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅