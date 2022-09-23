瑞典大选后将收紧移民政策

瑞典新政府

瑞典9月11日举行国会大选，通常在投票日当天就知道结果，选后一天就能正式宣布选举结果，这次却拖了3天，直到14日晚间才终于尘埃落定。

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据中央社记者报道，瑞典选民有着矛盾的心理。他们既对犯罪猖獗、枪击案层出不穷的状况感到厌烦，渴望能有更好的解决方式，因此期待左右轮替；但同时却也担心“越来越右”的右派若是上台，会让极右势力在国会取得更多优势，以平等价值立基的瑞典模式可能被改变，于是又希望左派能够继续执政。

另一方面，执政的社会民主党（Social Democrats）长期以来对中国态度软弱，也让身为台湾人的我很受不了；尴尬的是，最公开支持台湾的是具纳粹渊源的极右派政党瑞典民主党（Swe诶en Democrats），而右派政党温和党（Mo诶erate Party）对台湾的支持可以说是瑞典主要政党中最稳定长久的。

是瑞典的整体社会还是台湾的国际地位更重要呢？手上这张票到底要怎麽投还真是不容易。

再加上能源、教育、房价、油电费、税收、医疗品质、社会融合等各种与生活息息相关的议题，国会8个主要政党都有其看法与政见，不只是国会层级，地方、省级议会都有各自重要的议题需要了解。

虽然平常因为工作关系对各党的政见多少了解，但要依凭这样的印象去投票，理由还是薄弱了一点。

好在瑞典为了鼓励公民多多参与政治，有许多管道可以帮助选民了解各政党的政见。

8月底，各政党就在各个城镇的主要街道设立选举木屋，由党员驻点，跟路过的民众讨论政治、解说政见；电视上也开始频繁放送各政党党主席针对选举政见的辩论，这段期间，电视台也推出许多政治类的节目，让观众对各项议题有更多认识。

许多主要媒体推出“大选指南”（Valkompass），各大政党在不同层级、不同选区的政见，让选民能透过回答相关问题，找到跟自己想法最契合的政党好做出选择，这是瑞典选民常用的工具，但最后是否会依照测验结果投票，则是因人而异。

除此之外，国高中与大学院校也在“选战”期间进行一系列跟大选相关的辩论、访谈等活动，有些学校也会在校内举办模拟投票，学生票选结果通常也会被用来了解年轻人对政治的想法，也会在正式大选公布时被拿来做比较，结果通常很有趣。

瑞典人在这一个月期间，招呼语几乎变成：“投票了吗？”除非离群索居，不然真的很难躲过政治讨论，只是讨论的通常不是谁的论文抄袭，或公厕是否要装免治马桶这类主题。

为了鼓励投票，瑞典有提前投票制度，从8月24日开始就可以投票，全国平均投票率通常在80%以上。

然而，到了投票日当天，在大城市的一些投票所外还是出现了大排长龙的状况，原以为大家都跟我一样有选择困难，后来才知道，瑞典原本的投票流程遭国际组织批评不够隐密，所以改成一次一人在围屏后取选票，导致排队现象。

终于投下艰难的第一票的我，虽然对选举结果不算满意，对瑞典未来发展有点担心，所幸瑞典多党政治运作健全，在重要议题上，在野党通常可以发挥严格把关、监督的作用；另一方面，右派阵营执政后，台瑞关系是否会有更多突破，让人相当期待。

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